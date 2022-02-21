Кортні Кокс розповіла, що була залежною від "уколів краси"

Зірка культового серіалу "Друзі" зізналася, що не хотіла старіти.

Напередодні 57-річна американська акторка та режисерка Кортні Кокс розповіла в новому інтерв'ю про свою залежність від ін'єкцій краси. Про це повідомляє Independent.

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Зірка серіалу "Друзі" (роль Моніки Геллер) зізналася, що все почалося із зауваження з боку про її зміни в зовнішності і те, що вона старіє.

"Я роками переслідувала її (молодість)", — зазначила Кортні Кокс, додавши, що в якийсь момент довелося зупинитися з використанням косметології, адже вона дивно виглядала з ін'єкціями.

[ + – ] Кортні Кокс з чоловіком

Проте Кортні зазначила, що наразі не користується послугами косметології, а надає перевагу доглядовій косметиці, адже як раніше прагне виглядати молодше.

Раніше Фокус писав про фото без макіяжу, яким поділилася інша зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Акторка регулярно займається спортом та ретельно підбирає раціон харчування, аби зберегти молодий вигляд та струнку фігуру якомога довше.

Нагадаємо, Кортні Кокс повторила веселу сцену з "Друзів" на знаменитому дивані.