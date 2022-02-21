Кортни Кокс рассказала, что была зависима от "уколов красоты"

Звезда культового сериала "Друзья" призналась, что очень боялась постареть.

Накануне 57-летняя американская актриса и режиссер Кортни Кокс рассказала в новом интервью о своей зависимости от инъекций красоты. Об этом сообщает Independent.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Звезда сериала "Друзья" (роль Моники Геллер) призналась, что все началось с замечания со стороны о ее изменениях во внешности и о том, что она заметно стареет.

"Я годами преследовала ее (молодость)", — отметила Кортни Кокс, добавив, что в какой-то момент пришлось остановиться с использованием косметологии, ведь знаменитость странно смотрелась с инъекциями.

[ + – ] Кортни Кокс с мужем

Однако Кортни отметила, что на данный момент уже не пользуется услугами косметологии, а предпочитает уходовую косметику, ведь по-прежнему стремится выглядеть моложе.

Ранее Фокус писал о фото без макияжа, которым поделилась другая звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Актриса регулярно занимается спортом и тщательно подбирает рацион питания, чтобы сохранить молодой вид и стройную фигуру как можно дольше.

Напомним, Кортни Кокс повторила забавную сцену из "Друзей" на знаменитом диване.