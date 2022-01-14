Дженнифер Энистон поделилась фото без фильтров и макияжа

Поклонники знаменитости в восторге от ее "вечной" молодости

52-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон накануне выложила в Instagram для своих почти 40 миллионов подписчиков серию фото без фильтров, на которых позирует без макияжа сразу после сна.

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"Окей, влажность... Поехали!", — подписала снимки Дженнифер, намекая на влияние влажности на состояние ее волос.

[ + – ] Дженнифер Энистон после пробуждения.

Фанатам звезды сериала "Друзья" понравилась "утренняя" фотосессия Дженнифер. За 18 часов публикация набрала почти 3 миллиона лайков и десятки тысяч одобрительных комментариев. "Фантастическая", "ты самая красивая Дженни на этом свете", "невероятная", — комментируют карусель фото подписчики Энистон и отмечают, какая необычная укладка волос в актрисы на этих фото.

Ранее Фокус писал о том, что Дженнифер Энистон, бывшая супруга голливудского актера Брэда Питта, продемонстрировала свою фигуру во время тренировки. Кроме физических нагрузок знаменитость очень тщательно подходит к своему рациону питания.

Напомним, Дженнифер Энистон заявила, что готова к новым отношениям после развода с американским актером Джастином Теру в 2017 году. Они были в браке около 2-х лет.