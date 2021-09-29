Дженнифер Энистон призналась, что готова к новым отношениям

Актриса одинока уже три года. После развода с Джастином Теру она больше ни с кем не встречалась

Звезда "Друзей" откровенного поговорила с журналистом Брюсом Боцци в прямом эфире радио "Сириус" и призналась, что, наконец, готова к новым отношениям. Дженнифер Энистон заявила, "что время пришло". Об этом пишет Page Six.

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"Пока никто не привлек мое внимание, но я думаю, что время пришло. Я думаю, что готова делить себя с кем-то другим. Я долго не хотела этого делать. Мне действительно нравилось быть одинокой. Я постоянно была в отношениях с 20 лет. Так что в том, чтобы не торопиться, было что-то приятное", — призналась 52-летняя актриса.

[ + – ] Кадр из сериала "Утреннее шоу" Фото: Скриншот

При этом Энистон отметила, что не будет пользоваться приложениями для знакомств вроде Tinder, или Raya, который используют знаменитости, и где недавно зарегистрировался актер-трансгендер Эллиот Пейдж.

"Я человек старой закалки – это не для меня", — заявила Дженнифер, сокрушенно заметив, что люди перестали знакомиться в реале и это кажется ей странным.

Актриса рассказала, что хотела бы встречаться с кем-то не из киношной тусовки. И ценит в потенциальном партнере юмор и щедрость. А также для нее важно, чтобы он вел здоровый образ жизни, как и сама актриса, которая много времени тратит на тренировки и правильно питается. И особо Энистон отметила, что очень большое значение придает первому поцелую, ведь по нему много можно понять о человеке.

"Это очень важно, как и непринужденность, с которой проходит первый разговор. Я ценю уверенность, но не дерзость, доброту к людям… юмор тоже очень важен", — подчеркнула Энистон.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Брэд Питт во время записи подкаста Фото: Скриншот

Напомним, актриса была замужем за Брэдом Питтом с 2000-го по 2005 год. После его скандального романа с Анджелиной Джоли пара развелась. И только в 2015 году Дженнифер вышла замуж за Джастина Теру, провстречавшись с ним четыре года до этого. Пара развелась уже в 2018 году. Актрисе приписывали романы с Винсом Воном, Брэдли Купером и Джеррардом Батлером.

[ + – ] Кадр из сериала "Друзья" Фото: Скриншот

Также после воссоединения старой команды сериала "Друзья" Энистон заподозрили в романе с Дэвидом Швиммером, но актеры опровергли эти слухи.