Актер-трансгендер Эллиот Пейдж ищет пару в приложении для знакомств

Ранее актер расстался со своей подругой Эммой Портнер

В приложении для знакомств для знаменитостей под названием Raya появился профиль Эллиота Пейджа, актера-трансгендера, который ранее был актрисой Эллен Пейдж, звездой фильмов "Начало" и "Джуно". Об этом пишет Page Six.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Raya – это закрытое и эксклюзивное приложение, в котором селебрити ищут себе пару. Попасть туда простому смертному невозможно, потому что доступ – только по приглашениям.

Ранее Raya пользовались Бен Аффлек, Мэттью Перри, Ченнинг Татум, Лиззо, Джон Майер и Дрю Бэрримор.

Впрочем, как мы видим, Аффлеку приложение не пригодилось, он просто вернулся к Дженнифер Лопес.

Источник сообщает, что Эллиот Пейдж запостил в свой профиль несколько снимков. Среди них фото с собакой и в толстовке с надписью "Защитите трансдетей". Сопровождает профиль песня Don"t Let It Bring You Down в исполнении Энни Леннокс.

Напомним, 34-летний Пейдж сообщил о своей трансгендерности в декабре прошлого года. "Мне нравится, что я трансгендер. И мне нравится, что я странный", — написал актер в соцсетях. И пообещал помочь другим трансгендерам, которые сталкиваются "с домогательствами, ненавистью к себе, жестоким обращением и угрозой насилия. Я вас вижу, я вас люблю и я сделаю все, что в моих силах, чтобы изменить этот мир к лучшему", — написал актер.

[ + – ] Эллиот Пейдж до смены пола Фото: коллаж Фокус

Однако после каминг-аута актер вскоре сообщил о расставании со своей женой Эммой Портнер. Они прожили вместе три года. Но, по словам актера, "приняли трудное решение о разводе", решив остаться друзьями.