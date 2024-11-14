Сестра Педро Паскаля пришла на премьеру фильма "Гладиатор 2" в очень смелом платье (фото)

Люкс Паскаль – младшая сестра Педро. Он воспитывал ее с семи лет после того, как их мать покончила жизнь самоубийством. Несколько лет назад Люкс сменила пол с мужского на женский.

32-летняя Люкс Паскаль, американо-чилийская актриса и трансгендерная активистка, а также сестра актера Педро Паскаля, сопровождала брата на мпемьеру фильма "Гладиатор 2", которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер в Лондоне. На мероприятии, где был и король Великобритании, девушка надела очень смелый наряд, пишет Daily Mail.

Люкс прибыла в кинотеатр в потрясающем черном платье, облегающем ее стройную фигуру. Пикантности образу придавал более чем смелый вырез в районе бедра, который намекал на отсутствие нижнего белья. Вместе края наряда на разрезе удерживала пряжка с камнем, похожим на изумруд.

Педро и Люкс на премьере фильма "Гладиатор 2" в Лондоне Фото: Getty

Платье имело длинный шлейф, который сестре заботливо поправлял ее брат. Мисс Паскаль завершила свой образ бриллиантовыми серьгами и безупречным макияжем.

Несмотря на то, что Люкс буквально украла внимание публики от брата, он выглядел не менее элегантно в черной рубашке с очень глубоким V-образным вырезом и черных брюках. Изюминки образу добавили красные булавки на воротнике рубашки.

У Педро и Люкс крепкая связь.

"Она есть и всегда была одним из самых могущественных людей и личностей, которых я когда-либо знал. Моя защитная сторона смертоносна, но я нуждаюсь в ней больше, чем она во мне, — говорил актер о сестре.

Между Педро и Люкс крепкая связь, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте Фото: luxpascal/instagram

Он добавил, что всегда чувствовал себя "родителем" по отношению к Люкс и его младшему брату Николасу после смерти их матери Вероники Паскаль, которая трагически покончила с собой в феврале 1999-го, когда Педро было 24 года, а Люкс (урожденному Лукасу) — всего семь.

"Они были совсем маленькими детьми, намного моложе меня и моей старшей сестры. Поэтому даже если бы они не потеряли родителя, мы все равно чувствовали бы себя родителями по отношению к ним", — добавил он.

Люкс Паскаль

Люкс окончила престижную актерскую школу Джульярд в 2023 году. Она появлялась в фильмах "Принц", "Невидимые герои" и чилийском драматическом сериале "Los 80".

В 2021 году девушка, которая родилась мальчиком по имени Лукас, совершила каминг-аут как трансгендер и начала смену пола.

Люкс Паскаль сообщила о смене пола в феврале 2021 года

Знаменитый брат поддержал ее в этом решении и порадовался за нее.

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