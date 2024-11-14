Сестра Педро Паскаля прийшла на прем'єру фільму "Гладіатор 2" у дуже сміливій сукні (фото)

Люкс Паскаль — молодша сестра Педро. Він виховував її з семи років після того, як їхня мати покінчила життя самогубством. Кілька років тому Люкс змінила стать із чоловічої на жіночу.

32-річна Люкс Паскаль, американо-чилійська акторка та трансгендерна активістка, а також сестра актора Педро Паскаля, супроводжувала брата на прем'єру фільму "Гладіатор 2", що відбулася в кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер у Лондоні. На заході, де був і король Великої Британії, дівчина одягла дуже сміливе вбрання, пише Daily Mail.

Люкс прибула в кінотеатр у приголомшливій чорній сукні, що облягала її струнку фігуру. Пікантності образу надавав більш ніж сміливий виріз у районі стегна, який натякав на відсутність нижньої білизни. Разом краї вбрання на розрізі утримувала пряжка з каменем, схожим на смарагд.

Педро і Люкс на прем'єрі фільму "Гладіатор 2" в Лондоні Фото: Getty

Сукня мала довгий шлейф, який сестрі дбайливо поправляв її брат. Міс Паскаль завершила свій образ діамантовими сережками та бездоганним макіяжем.

Незважаючи на те, що Люкс буквально вкрала увагу публіки від брата, він мав не менш елегантний вигляд у чорній сорочці з дуже глибоким V-подібним вирізом і чорних штанах. Родзинки образу додали червоні шпильки на комірі сорочки.

У Педро і Люкс міцний зв'язок.

"Вона є і завжди була однією з наймогутніших людей і особистостей, яких я коли-небудь знав. Моя захисна сторона смертоносна, але я потребую її більше, ніж вона мене, — говорив актор про сестру.

Між Педро і Люкс міцний зв'язок, незважаючи на 17-річну різницю у віці Фото: luxpascal/instagram

Він додав, що завжди відчував себе "батьком" по відношенню до Люкс і його молодшого брата Ніколаса після смерті їхньої матері Вероніки Паскаль, яка трагічно наклала на себе руки в лютому 1999 року, коли Педро було 24 роки, а Люкс (уродженому Лукасу) — всього сім.

"Вони були зовсім маленькими дітьми, набагато молодшими за мене і мою старшу сестру. Тому навіть якби вони не втратили маму, ми однаково почувалися б батьками щодо них", — додав він.

Люкс Паскаль

Люкс закінчила престижну акторську школу Джульярд 2023 року. Вона з'являлася у фільмах "Принц", "Невидимі герої" і чилійському драматичному серіалі "Los 80".

2021 року дівчина, яка народилася хлопчиком на ім'я Лукас, здійснила камінг-аут як трансґендер і почала зміну статі.

Люкс Паскаль повідомила про зміну статі в лютому 2021 року

Знаменитий брат підтримав її в цьому рішенні і порадів за неї.

Раніше Фокус писав, як фанати реагували на Педро Паскаля після "Гри престолів".