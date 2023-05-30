Педро Паскаль розповів, як фанати тицяли йому у вічі після "Ігри престолів"

У результаті актора, який зіграв Оберіна Мартелла, розвинулася очна інфекція.

Related video

Актор Педро Паскаль, зірка серіалів "Гра престолів", "Наркос", "Мандалорець" та "Одні з нас", поскаржився, що після "Гри престолів" фанати заразили його очною інфекцією, намагаючись відтворити сцену смерті його героя із серіалу. Про це пише People.

Актор розповів про це у нещодавньому випуску "круглого столу акторів" The Hollywood Reporter's.

48-річний Педро Паскаль розмовляв з Кіраном Калкіним, Джеффом Бріджесом, Майклом Імперіолі, Еваном Пітерсом та Демсоном Ідрісом і розповів, як фанати весь час хотіли засунути йому пальці в очі під час селфі.

"Пам'ятаю, раніше через "Гру престолів" і те, як помер мій персонаж, люди дуже любили робити селфі, заплющуючи мені очі великими пальцями", — сказав чилійський актор.

"Спочатку я був такий радий успіху персонажа в серіалі, що дозволяв їм це робити. Але потім у мене знайшли очну інфекцію, так що я перестав", — зізнався актор, пожартувавши, що жарт перестав бути смішним, і його колеги розсміялися.

Кіран Калкін, який зіграв головну роль у "Спадкоємцях", був вражений, сказавши: "Вау, оце довіра".

Йдеться про сцену із популярного серіалу "Гра престолів". За сюжетом, Паскаль, який зіграв Оберіна Мартелла в 4 сезоні проєкту, бився на поєдинку з Грегором "Горою" Кліганом, якого грав Хафтор Юліус Б'єрнссон. І хоч Оберіну вдалося поранити супротивника списом, Грегор повалив його на землю і видавив очі великими пальцями. Ця ж сцена була і в книзі, але навіть підготовлені глядачі були шоковані. Ну, а Педро Паскаль став зіркою.

Сцена загибелі Оберіна Мартелла

Після того, як Паскаль знявся в "Грі престолів", він з'явився в хіті Disney+ "Мандалорець" та серіалі HBO "Одні з нас".

А на Каннському кінофестивалі було показано короткометражку "Дивний спосіб життя", що стала дебютом модного будинку Saint Laurent.

Педро Паскаль та Ітан Гоук зіграли у фільмі-вестерні двох ковбоїв, які зустрічаються через 25 років заради короткої любовної пригоди. Режисером короткометражного кіно став Педро Альмодовар.

Усі костюми у фільмі були повністю створені креативним директором бренду Ентоні Ваккарелло, який черпав натхнення із класичних вестернів.