Канни 2023: Катрін Денев та Айріс Лоу в елегантних образах відвідали вечерю Saint Laurent

Креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив на кінофестивалі в Каннах короткометражку Педро Альмодовара.

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На кінофестивалі Канна була представлена короткометражка "Дивний спосіб життя" Педро Альмодовара. Створено її було новим виробничим підрозділом бренду Saint Laurent Prods. А після прем'єри відбулася вечірка, яку відвідали Айріс Лоу, Катрін Денев та інші зірки. Про це пише Hollywood Reporter.

Головні ролі у гей-вестерні виконали Ітан Гоук та Педро Паскаль. А креативний директор Ентоні Ваккарелло працював дизайнером костюмів.

Ітан Хоук, Педро Альмодовар та Ентоні Ваккарелло

Так бренд Saint Laurent став першим будинком моди в історії, який повністю створив фільм, хай і невеликий.

За сюжетом, у Strange Way of Life показано історію ковбоя Сільви (Педро Паскаль), який їде на коні через пустелю, щоб відвідати старого друга Джейка (Ітан Гоук), який тепер працює сільським шерифом. Вони не бачилися 25 років після двомісячного роману у Мексиці.

Наступного ранку після їхньої зустрічі розкриваються приховані мотиви.

Гості на вечірці

За словами Вакарелло, він черпав натхнення в чоловічих гардеробах з початку до середини 1900-х років, і, як і очікувалося, всі образи бездоганно підібрані та додають оповіді естетики.

Зелена куртка Паскаля — точна копія тієї, яку носив Джеймс Стюарт у фільмі Ентоні Манна 1952 року "Закруту річки". А образи Гоука були натхненні костюмами Кірка Дугласа із класичних фільмів 1950-х.

На червоній доріжці гості прем'єри також були одягнені у вбрання від Saint Laurent. А потім вони попрямували на вечерю, влаштовану Вакарелло для друзів та знімальної групи.

Катрін Денєв та Ентоні Ваккарелло

Його головною зіркою стала Катрін Денев у витонченій шоколадній сукні, а також Айріс Лоу у прозорому вбранні. Також на вечірці були Розе з Blackpink, Су Джу Пак, Аня Рубік, Елоді Буше та багато інших.

До речі, вечеря Saint Laurent не остання в низці модних вечірок. Вже завтра відбудеться вечірка Prada, а 23 травня буде показана колекція La Vacanza, створена Дуа Ліпою та Донателлою Версаче.

Нагадаємо, на прем'єрі останнього фільму про "Індіана Джонса" Гаррісона Форда вітали оваціями.