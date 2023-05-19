Гаррісон Форд розплакався на прем'єрі останнього фільму про Індіана Джонса (відео)

Після прем'єри на кінофестивалі в Каннах фільм отримав п'ятихвилинні овації, хоч деякі кінокритики і назвали його нісенітницею.

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Каннський кінофестиваль триває і напередодні відбулася прем'єра п'ятого та останнього фільму про Індіана Джонса з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Актор не зміг стримати сліз після фінальних титрів. Про це пише Variety.

Не шкодуючи коштів, кінокомпанії "Дісней" відправила своїх вищих керівників, у тому числі генерального директора Боба Айгера та президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді, на південь Франції для прем'єри пригодницького бойовика Джеймса Мангольда з Фібі Воллер-Брідж та Харрісоном Фордом у головній ролі.

Овації після прем'єри тривали п'ять хвилин і дісталися не лише фільму, а й самому Форду, який остаточно попрощався із зірковою роллю.

Гаррісона Форда вітали оваціями

Актор вийшов на червону килимову доріжку зі своєю дружиною, і ведучий представив їх, як Індіана Джонс і Каліста Флокхарт. Форда зустріли як зірку кіно: тисячі фанатів вигукували його ім'я, а глядачі у Палаці схоплювалися, щоби привітати його, коли він зайшов до зали.

Гаррісон Форд із дружиною Калістою Флокхарт Фото: Getty Images

Коли ніч почалася, Форд був викликаний на сцену директором Каннського фестивалю Тьєррі Фремо, щоб отримати Золоту пальмову гілку після того, як на екрані були показані його культові ролі — від "Зоряних війн" до "Втікача".

"Я дуже зворушений цим. Кажуть, коли ти ось-ось помреш, ти бачиш, як твоє життя проноситься перед твоїми очима, і я тільки що бачив, як моє життя промайнуло перед моїми очима. Більша частина мого життя, але не все моє життя "Моє життя стало можливим завдяки моїй прекрасній дружині, яка підтримала мою пристрасть і мої мрії, і я їй дуже вдячний", — сказав Форд.

Втім, сам фільм не всім глядачам видався цікавим. Під час прем'єри 142-хвилинного фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" можна було почути, як глядачі від нудьги шепочуться французькою.

У новому та останньому фільмі Форд знову грає археолога Індіану Джонса. Дія відбувається у 1969 році на тлі космічних перегонів. Інді знову має дати відсіч мерзенним нацистам. У фільмі знялися Мадс Міккельсен та Бойд Холбрук.

Форд наголосив, що цей фільм стане останнім. І хоч, за чутками, Disney розробляє серіал про Індіана Джонса для Disney+, Форд сказав, що "не братиме участі в цьому, якщо це дійсно буде реалізовано".

Гаррісон Форд отримав почесну Золоту пальмову гілку.

Примітно, що це перший фільм про Індіану Джонса, знятий не Стівеном Спілбергом. Режисер "Росомахи" та "Форда проти Феррарі" Мангольд взяв на себе обов'язки щодо створення фільму "Колесо долі". Спілберг сказав під час пресконференції у квітні, що йому сподобалася робота колеги.

Гаррісона Форда вітали оваціями

"Всім фільм сподобався. Це справді хороший фільм про Індіану Джонса. Я дійсно пишаюся тим, що Джим зробив з ним", — зазначив легендарний режисер.

Прем'єри картини "Індіана Джонс та реліквія долі" відбудеться 30 червня.

Трейлер останнього фільму про Індіану Джонса

Нагадаємо, на прем'єру в Каннах 2023 прийшло багато зірок. Головною зіркою червоної доріжки стала модель Карлі Клосс у розкішній гірчичній сукні.