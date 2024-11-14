Онкохворий король Чарльз відвідав прем'єру голлівудського фільму (відео)

Король Чарльз приїхав на прем'єру фільму після прийому в Букінгемському палаці з нагоди 100-річчя благодійної організації Film and TV. Остання разом із Paramount Pictures і організувала королівський показ кінострічки.

76-річний король Чарльз, який проходить лікування від раку, відвідав лондонську прем'єру історичного фільму "Гладіатор 2" у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер. Монарх поспілкувався із зірками картини — Полем Мескалем, Педро Паскалем, Дензелом Вашингтоном і режисером фільму Рідлі Скоттом, пише The Sun.

На захід король мав приїхати з дружиною, проте королева Камілла вирішила залишитися вдома, оскільки все ще відновлюється після інфекції грудної клітки. Через хворобу Її Величність скасувала низку своїх появ на публіці.

Монарх прибув до кінотеатру Odeon Luxe на Лестер-сквер у Лондоні

Монарх мав елегантний вигляд у чорному костюмі та сорочці з чорною краваткою-метеликом. Він приїхав на прем'єру після того, як закінчив прийом у Букінгемському палаці на честь сторіччя благодійної організації Film and TV.

Чарльз тепло потиснув руку режисерові серу Рідлі, який сказав, що вони поговорять після фільму. Зі свого боку Дензел Вашингтон, міцно потискаючи руку монарха, пожартував: "Я не знав, чи повинен я вас схопити. Я намагаюся з усіх сил".

Король запитав у Дензела, чи грає він когось жахливого, на що той відповів:

"Я прекрасна людина, ви побачите".

У відповідь він почув:

"Ти знявся в багатьох фільмах, фантастика".

Оригінальний "Гладіатор" 2000 року отримав п'ять "Оскарів". Фільм із Расселом Кроу в головній ролі зібрав $465,4 млн у світовому прокаті.

Світова прем'єра "Гладіатора 2" організована спільно Paramount Pictures і благодійною організацією Film and TV Charity, ставши 72 фільмом, представленим нею.

Королева Камілла була з чоловіком на прийомі на честь 100-річчя БО Film and TV Charity

Film and TV Charity, заснована 1924 року, допомагає тим, хто працює за лаштунками в кіно-, теле- і кіноіндустрії Великої Британії, підтримуючи їхнє психічне здоров'я і фінансове благополуччя.

Раніше Фокус писав, що онкохворого короля Чарльза "насильно годують".