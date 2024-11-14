Онкобольной король Чарльз посетил премьеру голливудского фильма (видео)

Король Чарльз приехал на премьеру фильма после приема в Букингемском дворце по случаю 100-летия благотворительной организации Film and TV. Последняя вместе с Paramount Pictures и организовала королевский показ картины.

76-летний король Чарльз, который проходит лечение от рака, посетил лондонскую премьеру исторического фильма "Гладиатор 2" в кинотеатр Odeon Luxe на Лестер-сквер. Монарх пообщался со звездами картины Полем Мескалем, Педро Паскалем, Дензелом Вашингтоном и режиссером фильма Ридли Скоттом, пишет The Sun.

На мероприятие король должен был приехать с супругой, однако королева Камилла решила остаться дома, поскольку все еще восстанавливается после инфекции грудной клетки. Из-за болезни Ее Величество отменила ряд своих появлений на публике.

Монарх прибыл в кинотеатр Odeon Luxe на Лестер-сквер в Лондоне

Монарх выглядел элегантно в черном костюме и рубашке с черным галстуком-бабочкой. Он приехал на премьеру после того, как закончил прием в Букингемском дворце в честь столетия благотворительной организации Film and TV.

Чарльз тепло пожал руку режиссеру сэру Ридли, который сказал, что они поговорят после фильма. В свою очередь Дензел Вашингтон, крепко пожимая руку монарха, пошутил: "Я не знал, должен ли я вас схватить. Я стараюсь изо всех сил".

Король спросил у Дензела, играет ли он кого-то ужасного, на что тот ответил:

"Я прекрасный человек, ты увидишь".

В ответ он услышал:

"Ты снялся во многих фильмах, фантастика".

Оригинальный "Гладиатор" 2000 года получил пять "Оскаров". Фильм с Расселом Кроу в главной роли собрал $465,4 млн в мировом прокате.

Мировая премьера "Гладиатора 2" организована совместно Paramount Pictures и благотворительной организацией Film and TV Charity, став 72 фильмом, представленным ею.

Королева Камилла была с мужем на приеме в честь 100-летия БО Film and TV Charity

Film and TV Charity, основанная в 1924 году, помогает тем, кто работает за кулисами в кино-, теле- и киноиндустрии Великобритании, поддерживая их психическое здоровье и финансовое благополучие.

Ранее Фокус писал, что онкобольного короля Чарльза "насильно кормят".