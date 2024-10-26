Съедает только половину авокадо: онкобольного короля Чарльза "насильно кормят", — СМИ

По информации журналистов, врачи и жена приказывают монарху съедать хотя бы что-нибудь в обед для поддержания сил. Король прислушался к ним и изменил свой рацион.

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Онкобольного короля Великобритании Чарльза III "насильно кормят" во время борьбы с раком. После уговоров врачей и жены он съедает половину авокадо для поддержания своих сил. Об этом сообщает Radar online.

Журналисты пишут, что монарх предпочел вообще пропускать прием пищи в середине дня, но врачи и жена приказывают ему хотя бы что-то съедать для поддержания сил. 75-летний мужчина послушался советов своего врача, помощников и жены и начал есть на обед только половину авокадо.

"Впервые король Карл начал обедать — ранее занятой монарх это считал "роскошью", — добавляет издание.

До этого монарх преимущественно пропускал приемы пищи в обед, из-за своего плотного графика предпочитая обходиться без еды. Однако, следуя указаниям врачей, король выбрал здоровый и сытный перекус.

Отмечается, что пока Чарльз III обедает "суперфруктом", его жена Камилла ест традиционный куриный бульон с капустой, горошком и фасолью. Иногда она может пообедать копченым лососем.

Рак короля Чарльза III: что известно

Напомним, что в феврале у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III после ряда анализов обнаружили рак. Какая именно форма рака у монарха, не уточнили. С тех пор он еженедельно получал лечение. На некоторое время Чарльз III отошел от публичных обязанностей, однако впоследствии вернулся, совмещая работу и лечение. В октябре монарх планировал приостановить лечение из-за королевского тура по Австралии в октябре 2024 года.