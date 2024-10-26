З'їдає лише половину авокадо: онкохворого короля Чарльза "насильно годують", — ЗМІ

За інформацією журналістів, лікарі та дружина наказують монарху з'їдати хоча б що-небудь в обід для підтримки сил. Король дослухався їх та змінив свій раціон.

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Онкохворого короля Великої Британії Чарльза ІІІ "насильно годують" під час боротьби з раком. Після умовлянь лікарів та дружини він з'їдає половину авокадо для підтримки своїх сил. Про це повідомляє Radar online.

Журналісти пишуть, що монарх волів взагалі пропускати прийом їжі в середині дня, але лікарі та дружина наказують йому хоча б щось з'їдати для підтримки сил. 75-річний чоловік послухався порад свого лікаря, помічників і дружини й почав їсти на обід лише половину авокадо.

"Вперше король Карл почав обідати — раніше зайнятий монарх це вважав за "розкіш", — додає видання.

До цього монарх переважно пропускав прийоми їжі в обід, через свій щільний графік воліючи обходитись без їжі. Однак, дотримуючись вказівок лікарів, король вибрав здоровий та ситний перекус.

Зазначається, що поки Чарльз ІІІ обідає "суперфруктом", його дружина Камілла їсть традиційний курячий бульйон з капустою, горошком та квасолею. Іноді вона може пообідати копченим лососем.

Рак короля Чарльза ІІІ: що відомо

Нагадаємо, що в лютому у 75-річного короля Великої Британії Чарльза III після низки аналізів виявили рак. Яка саме форма раку в монарха, не уточнили. З тих пір він щотижня отримував лікування. На певний час Чарльз ІІІ відійшов від публічних обовʼязків, проте згодом повернувся, поєднуючи роботу та лікування. В жовтні монарх планував призупинити лікування через королівський тур Австралією в жовтні 2024.