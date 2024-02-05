У короля Чарльза III виявили рак, — Букінгемський палац

Монарху, який щойно виписався з лікарні після процедур через збільшення простати, довелося знову повернутися на лікування. Яка саме форма раку в монарха, не уточнюється.

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У 75-річного короля Великої Британії Чарльза III, якого тільки нещодавно госпіталізували в лондонську лікарню у зв'язку зі збільшенням простати, після низки аналізів виявили рак, повідомляє Букінгемський палац. Монарху довелося повернутися назад до Лондона.

"Під час нещодавньої процедури короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення простати було відзначено окреме питання, яке викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. "Його Величність сьогодні приступив до регулярного лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти громадські обов'язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжить займатися державними справами та офіційною документацією у звичайному режимі. Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки недавній процедурі в лікарні. Він, як і раніше, повністю позитивно оцінює своє лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської діяльності. Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку", — йдеться в заяві.

Про діагноз монарха повідомив Букінгемський палац

Який саме орган уражений, не повідомляється. Відомо тільки, що рак не пов'язаний із простатою і не має стосунку до недавньої операції королівської особи.

Діагноз короля поставить серйозні питання для функціонування монархії, оскільки тепер питання передання трону принцу Вільяму може стати дуже актуальним.

Новина стала шоком для британців, які ще не оговталися від інформації про серйозну операцію на черевній порожнині, яку нещодавно перенесла Кейт Міддлтон. І хоча онкологи кажуть, що принцеса Уельська не хвора на рак, процес її відновлення займе час.

Коронація Чарльза відбулася 6 травня 2023 року. Він був спадкоємцем престолу найдовше в британській історії. У ролі монарха Чарльз здійснив три державні візити за кордон, прийняв два державні візити до Великої Британії і відвідав сотні публічних заходів щороку, взявши на себе серйозне офіційне навантаження навіть після 70 років.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла провідувала чоловіка практично щодня, поки йому проводили процедури у зв'язку з проблемами з простатою.