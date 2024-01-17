Кейт Міддлтон потрапила до лікарні: що сталось

Дружина принца Вільяма не повернеться до виконання королівських обов’язків до Великодня 2024 року. Вона попросила дати їй та дітям спокій.

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Кенсінгтонський палац оголосив у вівторок, 17 січня 2024 року, що Кейт Міддлтон перенесла "планову" операцію на черевній порожнині. Про це представники королівської родини Великобританії повідомили в Instagram.

"Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні протягом десяти-чотирнадцяти днів, а потім повернеться додому для продовження одужання", — йдеться в заяві.

Зокрема, повідомляється, що дружина принца Вільяма не повернеться до виконання королівських обов’язків до Великодня 2024 року.

Мама трьох дітей висловила бажання "зберігати якомога більше нормального життя для своїх дітей" і після заяви дати їй спокій.

Кейт Міддлтон потрапила до лікарні

Кенсінгтонський палац заявив, що ділитиметься лише "значними" новинами.

"Принцеса Уельська хоче перепросити перед усіма зацікавленими особами за те, що вона змушена відкласти свої майбутні виходити", — йдеться в заяві.

Не повідомляється жодної інформації про те, що саме лікує принцеса.

Королівські шанувальники висловили свою підтримку дружині принца Вільяма.

"Бажаю принцесі швидкого одужання", "Посилаю всю цілющу енергію в її бік", "Бажаю принцесі Уельській швидкого одужання", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, принц Вільям проявив турботу про батьків дружини.

Також Фокус писав про особливості виховання дітей Кейт Міддлтон.