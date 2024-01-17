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Принц Вільям наполягав на запрошенні батьків Кейт Міддлтон на коронацію Чарльза ІІІ

Батьки Кейт Міддлтон, коронація чарльза ІІІ, принц вільям та кейт міддлтон, принц та принцеса уельські, керол міддлтон
Фото: Getty | Батьки Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ

Список гостей на історичній церемонії у Вестмінстерському абатстві був щільним. Батьки принцеси Уельської могли не потрапити на коронацію британського суверена.

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Принц Вільям наполягав на тому, щоб Керол і Майкла Міддлтонів запросили на коронацію короля Чарльза ІІІ в травні 2023 року. Про це пише The Mirror.

Автор Роберт Гардман пише у своїй новій книзі "Charles III: The Inside Story", що принц Уельський звернувся з "прямим запитом", щоб батьки його дружини були присутні та їм дали видні місця у Вестмінстерському абатстві.

"… через сімдесят років Міддлтони чисельно перевищують Маунтбеттенів учетверо", — пише він.

Понад 8000 гостей стали свідками моменту коронації покійної королеви, порівняно з 2200 присутніми на коронації її старшого сина. Зокрема, на історичну подію запросили українську першу леді Олену Зеленську та премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Єдиною представницею сім'ї принца Філіпа була давня подруга і дружина троюрідної сестри короля Пенелопа Кнатчбулл, графиня Бірми.

Батьки Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ Fullscreen
Батьки Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ
Фото: Getty

Леді Памела Гікс, одна з подружок нареченої та фрейлін покійної королеви, була серед тих, хто не отримав запрошення.

Бізнес-леді Керол і колишній бортовий диспетчер Майкл були сфотографовані під час прибуття до Вестмінстерського абатства на церемонію разом зі своїми дітьми, Піппою Метьюз і Джеймсом Міддлтоном.

Піппа Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ Fullscreen
Піппа Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ
Фото: Getty

До Піппи не приєднався її чоловік Джеймс Меттьюз.

Родина Міддлтон проживає в Баклбері, графство Беркшир, і кажуть, що принц Вільям мав тісний зв’язок із сім’єю Кейт з моменту їхньої першої зустрічі в університеті Сент-Ендрюс на початку 2000-х.

Коронація Чарльза ІІІ Fullscreen
Коронація Чарльза ІІІ
Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські відреагували на звинувачення у фотошопі своєї різдвяної листівки.

Також Фокус писав про ймовірний подарунок принца Вільяма дружині на Різдво.