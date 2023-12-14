Кейт Міддлтон та принц Вільям відреагували на звинувачення у фотошопі

Щороку королівська родина Великобританії представляє нові портрети на новорічні свята.

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Святкова листівка Кейт Міддлтон і принца Вільяма цього року стала обговорюваною, але не так, як вони очікували. Про це пише Us Weekly.

Кажуть, що принц та принцеса Уельські "збентежені" тим, що їхній сімейний портрет оброблений у Photoshop, на якому, здається, зображено їхнього молодшого сина, принца Луї, без середнього пальця.

"[Вони] були шоковані, як і всі інші", — розповідає джерело.

Різдвяний портрет Уельських Фото: Getty Images

9 грудня 2023 королівське подружжя опублікувало своє щорічне фото разом з дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї.

"Наша сімейна різдвяна листівка на 2023 рік", – написали принц і принцеса Уельські.

Крім того, що Луї "опинився без пальця", чорно-білий знімок викликав сміх у деяких критиків в інтернеті: один пожартував, що це виглядає як реклама бренду одягу JCPenney.

Тим часом король Чарльз ІІІ та королева Камілла в ролі різдвяної листівки представили фото, зроблене в день коронації 6 травня 2023 року.

Різдвяна листівка короля Великобританії

Нагадаємо, принцеса Шарлотта для нового портрету з родиною обрала блузку, вшанувавши памʼять своєї покійної бабусі, принцеси Діани.

Також Фокус писав про архівні різдвяні листівки королівської родини Великобританії.