Кейт Міддлтон та принц Вільям представили різдвяний портрет з дітьми (фото)

Автор кадру зізнався, що це була одна з найприємніших робіт у його житті.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям з трьома дітьми позували для нового різдвяного портрету. Сімейним кадром ділиться акаунт принца та принцеси Уельських в Instagram.

"Наша сімейна різдвяна листівка на 2023 рік", — зазначили королівські персони.

Автором чорно-білого фото родини Уельських став Джош Шиннер.

"Було дуже приємно фотографувати принца та принцесу Уельських та їх сім'ю для різдвяного портрету цього року. Без сумніву, одна з найбільш розслаблених і приємних зустрічей, які я коли-небудь мав, і тепер у мене є абсолютно новий набір жартів, які просто на моєму рівні завдяки дітям", — розповів про взаємодію з членами королівської родини Великобританії фотограф.

На знімку багатодітні батьки зі своїми спадкоємцями позували в кежуал-образах — білих сорочках та штанах. Принцеса Шарлотта, широко посміхаючись, сиділа в кріслі, а її брати та мама з татом стояли позаду.

Родина Уельських

Як повідомляється, чорно-білий кадр на офіційних святкових листівках буде надіслано друзям, членам родини та колегам.

У 2022 році Уельські також представили різдвяну листівку, на якій зʼявилися в кежуал-образах, проте знімок було зроблено під час літньої прогулянки.

Родина Уельських Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зʼявилася на щорічному концерті колядок у Вестмінстерському абатстві.

Також Фокус писав про ймовірні зміни в житті Уельських у 2024 році.