Контрудар по Сассексах: принц Вільям і Кейт Міддлтон представили нову різдвяну листівку

Знімок для листівки зроблений королівським фотографом Меттом Портеусом.

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Слідом за королем Карлом III та королевою-консортом Каміллою свою різдвяну листівку представили принц та принцеса Уельські.

На фото, яке можна охарактеризувати "щаслива родина", Кейт та Вільям позують разом зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Знімок зроблений Меттом Портеусом у королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку цього року. Він буде зображений на обкладинці сотень різдвяних листівок, надісланих сім'ї, друзям, благодійним організаціям та організаціям, з якими пов'язані Вільям та Кейт.

На знімку сім'я пліч-о-пліч на заміській прогулянці під літнім сонцем. Щоденно одягнений у джинси, кросівки та сорочку з відкритим коміром, Вільям тримає за руку свого 9-річного сина Джорджа. Хлопчик, як і його молодший 4-річний брат Луї, одягнений у спортивні шорти, футболку-поло та кросівки.

[ + – ] Принц і принцеса Уельські з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Між братами — 7-річна принцеса Шарлотта у чарівному синьому джинсовому комбінезоні, розшитому полуницею та червоними помпонами, та парі синіх парусинових туфель без шнурків.

Принцеса Уельська позує в елегантних повсякденних джинсах до щиколотки та улюбленій білій сорочці з англійською вишивкою.

Єдині інші офіційні фотографії, які зазвичай публікуються щороку — це по одній до дня народження принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. У більшості випадків їх робить Кейт, захоплена фотографка-аматорка.

Оглядачі вже провели паралелі між цим знімком, який транслює шлях щасливої родини у майбутнє та скаргами Меган та Гаррі на "утиски" під час життя при дворі. Вони вважають, що так принц Вільям спростовує будь-які інсинуації на адресу королівської родини напередодні виходу другої частини серіалу "Гаррі та Меган". Як відомо, герцог Сассекський згадував, що жінки, які стали членами "фірми", як правило, нещасні і "зазнають болю".

Нагадаємо, на аукціон виставили різдвяну листівку Кейт та Вільям, а з їхнім рідкісним весільним фото 2011 року. Король і королева представили листівку, знімок на яку було зроблено за п'ять днів до смерті королеви Єлизавети II.