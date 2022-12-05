У vережі з'явилося нове весільне фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма, неопубліковане раніше

Різдвяна листівка з фотографією молодят особисто підписана Кейт і Вільямом.

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На сайті eBay виставили на продаж різдвяну листівку 2011 року, на якій зображено весільне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон, яке раніше не з'являлося в ЗМІ.

На листівціі зображені щасливі молодята в день весілля, які сидять разом у кімнаті 1844 року в Букінгемському палаці.

Вільям змінив форму з церемонії на сюртук Ірландської гвардії, а гарна сукня Кейт від Alexander McQueen виставлена на загальний огляд зі шлейфом, гарно здвинутим набік.

Кейт поклала руку на коліно свого чоловіка й дивиться, посміхаючись до камери, а він міцно тримає її за руку.

Вартість листівки, підписаної вручну Кейт і Вільямом, — 2999 фунтів стерлінгів. На сайті є приписка, що листівка не надсилається в Україну.

[ + – ] Листівка коштує 2999 фунетів стерлінгів Фото: Скриншот/ebay.co.uk

Журналісти звернули увагу ще на один момент із весілля принца Вільяма, якому приділили мало уваги 11 років тому. До вівтаря Кейт ішла червоною доріжкою. Цей царський колір має символічне значення. Передбачається, що він призначений для спадкоємців престолу: тодішній принц Чарльз і його перша дружина принцеса Діана обрали цей колір на весіллі 1981 року, а покійна королева Єлизавета II, тоді ще принцеса, йшла до вівтаря до принца Філіпа теж червоною доріжкою.

Водночас принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк ще у 2018 році обрали синій килим для позначення проходу — колір, який, як вважається, символізує вірність і відданість.

Кейт Міддлтон і принц Вільям побралися 29 квітня 2011 року. Сьогодні вони є високопоставленими членами королівської родини, і принц Вельський — перший у черзі на престол після свого батька Карла III.