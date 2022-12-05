В Сети появилось новое свадебное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма, неопубликованное ранее

Рождественская открытка с фотографией молодоженов лично подписана Кейт и Уильямом.

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На сайте eBay выставили на продажу рождественская открытка 2011 года, на которой изображено свадебное фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ранее не появлявшееся в СМИ.

На изображении запечатлены счастливые молодожены в день свадьбы, сидящие вместе в комнате 1844 года в Букингемском дворце.

Уильям сменил форму с церемонии на сюртук Ирландской гвардии, а красивое платье Кейт от Alexander McQueen выставлено на всеобщее обозрение со шлейфом, красиво сдвинутым набок.

Кейт положила руку на колено своего мужа и смотрит, улыбаясь в камеру, а он крепко держит ее за руку.

Стоимость открытки, подписанной вручную Кейт и Уильямом, – 2999 фунтов стерлингов. На сайте есть приписка, что открытка не отправляется в Украину.

[ + – ] Открытка стоит 2999 фунетов стерлингов Фото: Скриншот/ebay.co.uk

Журналисты обратили внимание на еще один момент со свадьбы принца Уильяма, которому уделили мало внимания 11 лет назад. К алтарю Кейт шла по красной ковровой дорожке. Этот королевский цвет имеет символическое значение. Предполагается, что он предназначен для наследников престола: тогдашний принц Чарльз и его первая жена принцесса Диана выбрали этот цвет на свадьбе 1981 года, а покойная королева Елизавета II, тогда еще принцесса, шла к алтарю к принцу Филиппу тоже по красной дорожке.

Между тем, принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк еще в 2018 году выбрали синий ковер для обозначения прохода – цвет, который, как считается, символизирует верность и преданность.

Кейт Миддлтон и принц Уильям связали себя узами брака 29 апреля 2011 года. Сегодня одни являются высокопоставленными членами королевской семьи, и принц Уэльский – первый в очереди на престол после своего отца Карла III.