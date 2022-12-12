Король Карл III та королева Камілла представили першу різдвяну листівку у новому статусі

Різдвяна листівка монарха та його дружини вийшла затишною та сповненою любові.

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Король Карл III і королева-консорт Камілла представили першу листівку в статусі монархів, де вони зображені на зборах Хайленда всього за п'ять днів до смерті королеви. Автором знімка, обраним Букінгемським палацом, є відзначений численними нагородами фотограф Сем Хусейн.

У кадрі – 74-річний Чарльз та 75-річна Камілла усміхаються на зборах у Бремарському Королівському Хайленді 3 вересня. Король одягнений у твідовий костюм із червоно-зелено-бежевою краваткою, а Камілла позує у зеленому ансамблі та капелюсі з пером фазана та перлинних сережках.

[ + – ] Фото було зроблено 3 вересня, за п'ять днів до смерті королеви Єлизавети ІІ Фото: The Royal Family/Twitter

Тоді ще принц Чарльз офіційно відкрив Платинову арку, присвячену 70-річному ювілею правління королеви, приєднавшись до глядачів у Меморіальному парку на щорічному заході Highland Games. Королева Єлизавета II не була присутня через погіршення здоров'я.

Нагадаємо, на аукціон виставили різдвяну листівку 2011 року, на якій зображено раніше ніде не опубліковане фото з весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Ціна лота – майже 3 тисячі фунтів стерлінгів. Нової листівки принц та принцеса Уельські поки що не представили.