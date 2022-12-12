Король Карл III и королева Камилла представили первую рождественскую открытку в новом статусе

Рождественская открытка монарха и его жены получилась уютной и исполненной любви.

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Король Карл III и королева-консорт Камилла представили первую открытку в статусе сонархов, на которой они изображены на собрании Хайленда всего за пять дней до смерти королевы. Автором снимка, выбранным Букингемским дворцом, является отмеченный многочисленными наградами фотограф Сэм Хусейн.

В кадре – 74-летний Чарльз и 75-летняя Камилла улыбаются на собрании в Бремарском Королевском Хайленде 3 сентября. Король одет в твидовый костюм с красно-зелено-бежевым галстуком, а Камилла позирует в зеленом ансамбле и шляпе с пером фазана и жемчужных серьгах.

[ + – ] Фото было сделано 3 сентября, за пять дней до смерти королевы Елизаветы II Фото: The Royal Family/Twitter

В тот день тогда еще принц Чарльз официально открыл Платиновую арку, посвященную 70-летнему юбилею правления королевы, присоединившись к зрителям в Мемориальном парке на ежегодном мероприятии Highland Games. Королева Елизавета II не присутствовала из-за ухудшения здоровья.

Напомним, на аукцион выставили рождественскую открытку 2011 года, на которой изображен ранее нигде не опубликованный снимок со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Цена лота – почти 3 тысячи фунтов стерлингов. Новую открытку принц и принцесса Уэльские пока что не представили.