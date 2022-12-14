Контрудар по Сассексам: принц Уильям и Кейт Миддлтон представили новую рождественскую открытку

Снимок для открытки сделан королевским фотографом Мэттом Портеусом.

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Вслед за королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой свою рождественскую открытку представили принц и принцесса Уэльские.

На фото, которое можно охарактеризовать "счастливая семья", Кейт и Уильям позируют вместе со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Снимок был сделан Мэттом Портеусом в королевском поместье Сандрингем в Норфолке в этом году. Он будет изображен на обложке сотен рождественских открыток, отправленных семье, друзьям, благотворительным организациям и организациям, с которыми связаны Уильям и Кейт.

На снимке семья рука об руку на загородной прогулке под летним солнцем. Повседневно одетый в джинсы, кроссовки и рубашку с открытым воротом, Уильям держит за руку своего 9-летнего сына Джорджа. Мальчик, как и его младший 4-летний брат Луи, одет в спортивные шорты, футболку-поло и кроссовки.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Между братьями – 7-летняя принцесса Шарлотта в очаровательном синем джинсовом комбинезоне, расшитом клубникой и красными помпонами, и паре синих парусиновых туфель без шнурков.

Принцесса Уэльская позирует в элегантных повседневных джинсах до щиколотки и любимой белой рубашке с вышивкой английской вышивкой.

Единственные другие официальные фотографии, которые обычно публикуются каждый год, – это по одной ко дню рождения принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Почти всегда их делает Кейт, увлеченный фотограф-любитель.

Обозреватели уже провели параллели между этим снимком, который транслирует путь счастливой семьи в будущее и жалобами Меган и Гарри на "притеснения" во время жизни при дворе. Они считают, что таким образом принц Уильям опровергает любые инсинуации в адрес королевской семьи накануне выхода второй части сериала "Гарри и Меган". Как известно, герцог Сассекский упоминал, что женщины, ставшие членами "фирмы", как правило несчастны и "испытывают боль".

Напомним, на аукцион выставили рождественскую открытку Кейт и Уильяма с их редким свадебным фото 2011 года. Король и королева представили открытку, снимок для которой был сделан за пять дней до смерти королевы Елизаветы II.