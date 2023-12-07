Кейт Міддлтон натякнула на зміни у 2024 році

Королівські оглядачі звернули увагу на один момент у вбранні Кетрін на дипломатичному прийомі в Букінгемському палаці.

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Принцеса Уельська Кетрін, яка вже за місяць відзначить свій 42-й день народження, під час нещодавнього дипломатичного прийому в Букінгемському палаці, організованого королем Чарльзом III і королевою Каміллою, натякнула, що 2024 року в монаршому сімействі настануть зміни, пише Hello.

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Про це світські оглядачі заговорили після того, як пильно розглянули образ Кейт Міддлтон. Річ у тім, що вона продемонструвала свій Орден королівської сім'ї, як це заведено на офіційних заходах, як-от дипломатичний прийом або державні візити.

Стрічка ордена Кейт Міддлтон стала помітно коротшою Фото: Getty

На мініатюрі зображено королеву Єлизавету II, вона прикріплена до жовтої шовкової стрічки, яка після державного банкету на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кеон Хі в Букінгемському палаці минулого місяця помітно вкоротилася.

Принц Вільям і Кейт на прийомі на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля Фото: Getty Images

Королева Камілла також носила укорочену стрічку на своєму Ордені королівської сім'ї.

"У майбутньому король видасть свій власний Орден королівської сім'ї. Він замінить той, який носили королева Камілла та принцеса Кейт. Коротша показана стрічка — це нагадування про прийдешні зміни. Я очікую побачити їх із портретом короля в цей самий час наступного року", — заявила королівська оглядачка Емілі Неш.

Покійна принцеса Маргарет часто демонструвала три свої ордени королівської сім'ї — короля Георга V, короля Георга VI та королеви Єлизавети II.

Цілком імовірно, що в майбутньому в Кейт буде теж три ордени — із зображенням королеви Єлизавети II, короля Чарльза III та принца Вільяма, коли він зійде на трон.

Кейт стала першим членом королівської сім'ї, який одягнув Орден, зроблений зі скла замість традиційної слонової кістки. Його Кейт отримала 2017 року.

Подейкують, що в цьому — заслуга принца Вільяма, який пропагує збереження природи і прагне покласти край торгівлі слоновою кісткою. Ще 2014 року майбутній король заснував головну організацію United for Wildlife (UfW) для боротьби з незаконною торгівлею продуктами тваринного походження.

Мініатюра королеви Єлизавети II на склі облямована діамантами й увінчана короною Тюдорів, оздобленою діамантами та червоною емаллю. Реверс із позолоченого срібла прикрашений променями та зображує королівський вензель і корону Святого Едуарда, виконані золотом і емаллю.

Кейт також продемонструвала свій Королівський Вікторіанський орден і синій пояс на дипломатичному прийомі. Покійна королева нагородила принцесу Великим хрестом Королівського Вікторіанського ордена (GCVO) за заслуги перед государем на восьму річницю весілля 2019 року.

Водночас Кейт не є кавалером Ордена Підв'язки, але вона приєдналася до свого чоловіка на щорічній церемонії з моменту його вступу на посаду 1000-го лицаря у 2008 році. Це був один із перших великих королівських заходів, які міс Міддлтон відвідала до заміжжя з Вільямом.

Раніше Фокус писав, що на прийом ейт одягла ту саму сукню, у якій була на весіллі спадкового принца Йорданії.