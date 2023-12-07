Кейт Миддлтон намекнула на перемены в 2024 году

Королевские обозреватели обратили внимание на один момент в наряде Кєтрин на дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

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Принцесса Уэльская Кэтрин, которая уже через месяц отметит свой 42-й день рождения, во время недавнего дипломатического приема в Букингемском дворце, организованного королем Чарльзом III и королевой Камиллой, намекнула, что в 2024 году в монаршем семействе грядут перемены, пишет Hello.

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Об этом светские обозреватели заговорили после того, как пристально рассмотрели образ Кейт Миддлтон. Дело в том, что она продемонстрировала свой Орден королевской семьи, как это принято на официальных мероприятиях, таких как дипломатический прием или государственные визиты.

Лента ордена Кейт Миддлтон стала заметно короче Фото: Getty

На миниатюре изображена королева Елизавета II, она прикреплена к желтой шелковой ленте, которая государственного банкета в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его жены Ким Кеон Хи в Букингемском дворце в прошлом месяце она заметно укоротилась.

Принц Уильям и Кейт на приеме в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля Фото: Getty Images

Королева Камилла также носила укороченную ленту на своем Ордене королевской семьи.

"В будущем король издаст свой собственный Орден королевской семьи. Он заменит тот, который носили королева Камилла и принцесса Кейт. Более короткая показанная лента — это напоминание о грядущих переменах. Я ожидаю увидеть их с портретом короля в это же время в следующем году", заявила королевский обозреватель Эмили Нэш.

Покойная принцесса Маргарет часто демонстрировала три своих ордена королевской семьи – короля Георга V, короля Георга VI и королевы Елизаветы II.

Вполне вероятно, что в будущем у Кейт будет тоже три ордена – с изображением королевы Елизаветы II, короля Чарльза III и принца Уильяма, когда он взойдет на трон.

Кейт стала первым членом королевской семьи, надевшим Орден, сделанный из стекла вместо традиционной слоновой кости. Его Кейт получила в 2017 году.

Поговаривают, что в этом – заслуга принца Уильяма, который пропагандирует сохранение природы и стремится положить конец торговле слоновой костью. Еще в 2014 году будущий король основал головную организацию United for Wildlife (UfW) для борьбы с незаконной торговлей продуктами животного происхождения.

Миниатюра королевы Елизаветы II на стекле окаймлена бриллиантами и увенчана короной Тюдоров, отделанной бриллиантами и красной эмалью. Реверс из позолоченного серебра украшен лучами и изображает королевский вензель и корону Святого Эдуарда, выполненные золотом и эмалью.

Кейт также продемонстрировала свой Королевский Викторианский орден и синий пояс на дипломатическом приеме. Покойная королева наградила принцессу Большим крестом Королевского Викторианского ордена (GCVO) за заслуги перед государем в восьмую годовщину свадьбы в 2019 году.

При этом Кейт не является кавалером Ордена Подвязки, но она присоединилась к своему мужу на ежегодной церемонии с момента его вступления в должность 1000-го рыцаря в 2008 году. Это было одно из первых крупных королевских мероприятий, которые мисс Миддлтон посетила до замужества с Уильямом.

Ранее Фокус писал, что на прием Кейт надела то же платье, в котором была на свадьбе наследного принца Иордании.