Стало известно, с каким вызовом столкнутся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Королевская журналистка Виктория Мерфи отмечает, что родителям королевских наследников было легче учиться в университете.

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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в будущем будут выполнять больше обязанностей. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц и принцесса Уэльские уже давно восхищают людей во всем мире, с тех пор как их отношения были обнародованы в 2004 году.

За почти 20 лет многое изменилось, включая распространенность социальных сетей, что позволило членам королевской семьи по-другому коммуницировать со своими сторонниками.

Но это также принесло новые проблемы, как отмечает королевская журналистка Виктория Мерфи.

"Я точно считаю, что любое публичное лицо имеет огромные дополнительные вызовы из-за социальных сетей. Я думаю, что это действительно то, что предстанет перед следующим поколением членов королевской семьи", — рассказывает Мерфи, добавив, что молодость Кэтрин и Уильяма пришлась на эпоху, где не были столь распространенными соцсети и смартфоны.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Принц Уильям и его избранница познакомились, когда поступили в Сент-Эндрюсский университет в 2001 году и начали встречаться в 2003.

"Когда Уильям учился в университете, средства массовой информации были запрещены, а запрет на освещение в СМИ означал, что за время его обучения в университете вышло очень мало информации", — отмечает журналистка.

"Если Джордж, Шарлотта или Луи учатся в университете... как контролировать сотни студентов университета с телефонами? Как это работает? ... Поэтому я думаю, что это будет действительно увлекательно посмотреть, как им это удается", — добавляет Мерфи.

Десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи сейчас посещают подготовительную школу Ламбрук в графстве Беркшир, неподалеку от семейного дома в Виндзоре.

Дети Уэльских Фото: Getty

Напомним, что Кейт Миддлтон сказала принцессе Шарлотте во время ее первого дня в школе.

Также Фокус писал о титулах принца Луи, принцессы Шарлотты и принца Джорджа после смерти короля Чарльза III.