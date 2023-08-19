Раскрыты титулы принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи после коронации Уильяма

Сейчас 41-летний Уильям первый в очереди на британский престол.

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Стало известно, какие титулы получат дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда их папа станет королем. Об этом пишет Mirror.

Супруги после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года стали принцем и принцессой Уэльскими, но когда-то они станут королем и королевой Великобритании, поэтому их трое детей также получат новые роли.

10-летний принц Джордж сейчас является вторым в очереди на престол после своего отца. Старший наследник Уэльских может получить титул герцога, когда женится, как это было с Гарри и Уильямом. Старший сын Чарльза и Дианы стал герцогом Кембриджским в день свадьбы в 2011 году, а младший — Сассекским в 2018.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Также первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма автоматически станет герцогом Корнуольским и Ротсейским — титулы, которые сейчас принадлежит его папе. Кроме этого, принц Джордж может стать принцем Уэльским. Этот титул сейчас принадлежит Уильяму, а в свое время его носил король Чарльз III.

Единственная дочь супругов, восьмилетняя принцесса Шарлотта, может стать королевской принцессой, получив титул, который сейчас носит сестра короля Чарльза и единственная дочь покойной королевы Елизаветы II, 73-летняя принцесса Анна.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Как известно, этот титул обычно присуждается старшей дочери монарха. Однако может быть только одна живая королевская принцесса.

Присвоение титула Шарлотте зависит от двух факторов: Уильям станет королем, а принцессы Анны больше не будет в живых. Однако есть способ, который помогает обойти правила.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Несмотря на то, что титул является эксклюзивным — с момента его введения было только семь королевских принцесс — он имеет более низкий статус, чем королевская герцогиня. Поэтому вполне вероятно, что Шарлотта получит именно звание герцогини, когда выйдет замуж. Окончательное решение примет действующий король или королева.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пятилетний Луи может стать следующим герцогом Йоркским, получив титул, который сейчас принадлежит младшему брату короля Чарльза III, принцу Эндрю. Однако они двое не могут владеть титулами одновременно.

Гарри не получил этот титул, потому что Эндрю все еще жив.

Все трое наследников Уэльских родились с титулами Его/Ее Королевского Высочества, и будут сохранять их в течение всей жизни, если их не заберут.

Если принц Джордж станет королем, он обменяет "Его Королевское Высочество" на "Его Величество".

В марте 2023 года дети принца Гарри и Меган Маркл Арчи и Лилибет получили официальные королевские титулы. Их назвали принцем и принцессой на официальном веб-сайте королевской семьи на следующий день после того, как пара объявила, что их дочь Лилибет окрестили, однако титул принца Гарри недавно с сайта забрали.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Они не потеряют своих титулов, когда Уильям станет королем, хотя непонятно, получат ли новые роли в будущем.

Наследники младшего сына короля Чарльза III и бывшей американской актрисы практически не видятся со своими родственниками в Европе. Ведь постоянно находятся в США после переезда и сложения королевских обязанностей их родителями в 2020 году.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Напомним, королевская семья не хочет, чтобы еще один ребенок выпускал мемуары.

Также Фокус писал об образе принцессы Шарлотты в роли королевы, по мнению искусственного интеллекта.