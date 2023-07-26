Королевская семья не хочет, чтобы еще один ребенок выпускал мемуары, — источник

Эксперт советует обратить особое внимание на принцессу Шарлотту и принца Луи, ведь они тоже "запасные".

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Королевская семья Великобритании делает все возможное, чтобы избежать дальнейших нападений на дворец из-за еще одних скандальных мемуаров. Об этом пишет Us Weekly.

Королевский биограф Кристофер Андерсен, который написал книгу "Король: Жизнь короля Чарльза III", сказал, что последнее, чего хотят старшие члены королевской семьи, это "еще один ребенок, который напишет книгу" после выхода мемуаров принца Гарри "Запасной".

"Им нужно подумать о чувствах Джорджа к его братьям и сестрам. Джордж чувствует все это давление", — сказал Андерсен, добавив, что принцу Джорджу, второму в очереди на престол, придется полагаться на поддержку своей сестры, 8-летней принцессы Шарлотты, и своего брата, 5-летнего принца Луи.

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Принц Джордж Фото: Getty Images

В своих мемуарах Гарри подробно рассказал о своем опыте детства во дворце, а также об опасениях относительно принцессы Шарлотты и принца Луи, которые вырастали "запасными" для Джорджа.

"У него есть двое братьев и сестер, которые могут ему помочь — которые могут немного облегчить давление и разделить часть бремени", — добавил он.

Андерсен добавил, что "так же они не хотят чувствовать себя в стороне. Они не хотят чувствовать себя невидимыми в его тени".

"Королевская семья не хочет, чтобы еще один ребенок писал книгу... еще одно издание Spare", — добавил Андерсен. "Очевидно, что Гарри очень долго находился в тени своего брата. Думаю, они это осознают".

Мемуары принца Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри испытывает "мелкую ревность" к старшему брату и его жене.

Также Фокус писал о способах воспитания детей принца Гарри и принца Уильяма.