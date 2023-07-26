Королівська родина не хоче, аби ще одна дитина випускала мемуари, — джерело

Експерт радить звернути особливу увагу на принцесу Шарлотту та принца Луї, адже вони теж "запасні".

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Королівська родина Великобританії робить усе можливе, щоб уникнути подальших нападів на палац через ще одні скандальні мемуари. Про це пише Us Weekly.

Королівський біограф Крістофер Андерсен, який написав книгу "Король: Життя короля Чарльза III", сказав, що останнє, чого хочуть старші члени королівської родини, це "ще одна дитина, яка пише книгу" після виходу мемуарів принца Гаррі "Запасний".

"Їм потрібно подумати про почуття Джорджа до його братів і сестер. Джордж відчуває весь цей тиск", – сказав Андерсен, додавши, що принцу Джорджу, другому в черзі на престол, доведеться покладатися на підтримку своєї сестри, 8-річної принцеси Шарлотти, і свого брата, 5-річного принца Луї.

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Принц Джордж Фото: Getty Images

У своїх мемуарах Гаррі детально розповів про свій досвід дитинства в палаці, а також про побоювання щодо принцеси Шарлотти та принца Луї, які виростали "запасними" для Джорджа.

"У нього є двоє братів і сестер, які можуть йому допомогти — які можуть трохи полегшити тиск і розділити частину тягаря", — додав він.

Андерсен додав, що "так само вони не хочуть почуватися осторонь. Вони не хочуть почуватися невидимими в його тіні".

"Королівська родина не хоче, щоб ще одна дитина писала книгу… ще одне видання Spare", — додав Андерсен. "Очевидно, що Гаррі дуже важко перебував у тіні свого брата. Думаю, вони це усвідомлюють".

Мемуари принца Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі відчуває "дрібні ревнощі" до старшого брата та його дружини.

Також Фокус писав про способи виховання дітей принца Гаррі та принца Вільяма.