Искусственный интеллект представил принцессу Шарлотту в роли королевы (видео)

Пользователи сети заметили поразительное сходство Шарлотты с ее бабушкой, принцессой Дианой.

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Искусственный интеллект изобразил единственную дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, восьмилетнюю принцессу Шарлотту, в роли королевы. Роликом делится фан-страница наследницы престола в Instagram.

Нейросеть представила, как королевская персона может выглядеть в будущем. ИИ изобразил принцессу Шарлотту в роскошных платьях, диадемах и с различными аксессуарами.

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Принцесса Шарлотта в будущем, по мнению ИИ

Многие пользователи сети заметили сходство восьмилетней дочери принца и принцессы Уэльских с ее бабушкой, принцессой Дианой, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.

"Такая же прекрасная, как ее мама и бабушка", "Я знаю, что она сама себе человек, но приятно снова увидеть Диану", "Камилла теперь королева, но Диана навсегда в семье. Уильям и Гарри. Джордж, Шарлотта, Луи, Арчи и Лилибет", — пишут поклонники королевской семьи Великобритании.

Принцесса Диана Фото: Getty

"Принцесса Шарлотта, твое будущее в Божьих руках...Благослови тебя Бог", "Однажды она станет королевой", — считают пользователи сети.

Отметим, что восьмилетняя Шарлотта сейчас третья в очереди на престол после отца и старшего брата, принца Джорджа.

Принцесса Шарлотта в будущем, по мнению ИИ

Напомним, ИИ ранее представил, как могут выглядеть все дети Уэльских, когда повзрослеют.

Также Фокус писал об интересных и неожиданных фактах о принцессе Шарлотте.