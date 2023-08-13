Нейросеть показала, как будут выглядеть повзрослевшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Если верить искусственному интеллекту, то принц Луи и Джордж, а также принцесса Шарлотта вырастут очень симпатичными.

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Уже сейчас детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон часто сравнивают с их родителями в детстве и отмечают, что принцесса Шарлотта и ее братья Луи и Джордж очень похожи на Кейт и Уильяма, а Шарлотта еще и напоминает свою прабабушку, покойную королеву Елизавету. Но в Сети появились снимки, сгенерированные нейросетью, которые демонстрируют, как вероятно будут выглядеть королевские дети, когда повзрослеют, пишет People Talk.

Интересно, но, если верить искусственному интеллекту, принц Джордж не слишком изменится. А вот принцесса Шарлотта будет очень похожа на свою мать.

Принц Джордж Фото: Соцсети

Принцесса Шарлотта Фото: Соцсети

Очень симпатичным юношей, если верить нейросети, вырастет и принц Луи. Впрочем, если вспомнить все его знаменитые выходки, то младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма явно еще не раз будет появляться на первых полосах таблоидов, когда повзрослеет. Прямо, как его дядя, принц Гарри.

Принц Луи Фото: Соцсети

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Спустя два года на свет появился старший сын Джордж пары: 22 июля 2013 года. Его сестра Шарлотта родилась 2 мая 2015-го. А 23 апреля 2017 года родился принц Луи.

Это не первый раз, когда благодаря нейросети появляются снимки, имеющие отношение к королевской семье. Так, недавно, благодаря искусственному интеллекту были получены снимки, демонстрирующие дружбу между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Дружба Меган Маркл и Кейт Миддлтон сгенерированная нейросетью Фото: Соцсети

В жизни, как известно, герцогиня Сассекская и принцесса Уэльская не ладят.

А знаменитая художница пародий Элисон Джексон создает свои снимки без использования нейросети, а только благодаря двойникам знаменитостей и тщательно подобранным декорациям.

Героями ее снимков становились Элтон Джон, принцесса Диана, Мэрилин Монро и многие другие. Фотографии получаются настолько качественными, что иногда таблоиды выдавали их за настоящие.

Снимки Элисон Джексон Фото: Instagram Alison Jackson

Так, недавно Элисон опубликовала несколько изображений дерущихся членов королевской семьи. Это случилось как раз после выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной".