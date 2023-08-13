Нейросеть показала, как будут выглядеть повзрослевшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Если верить искусственному интеллекту, то принц Луи и Джордж, а также принцесса Шарлотта вырастут очень симпатичными.
Уже сейчас детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон часто сравнивают с их родителями в детстве и отмечают, что принцесса Шарлотта и ее братья Луи и Джордж очень похожи на Кейт и Уильяма, а Шарлотта еще и напоминает свою прабабушку, покойную королеву Елизавету. Но в Сети появились снимки, сгенерированные нейросетью, которые демонстрируют, как вероятно будут выглядеть королевские дети, когда повзрослеют, пишет People Talk.
Интересно, но, если верить искусственному интеллекту, принц Джордж не слишком изменится. А вот принцесса Шарлотта будет очень похожа на свою мать.
Очень симпатичным юношей, если верить нейросети, вырастет и принц Луи. Впрочем, если вспомнить все его знаменитые выходки, то младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма явно еще не раз будет появляться на первых полосах таблоидов, когда повзрослеет. Прямо, как его дядя, принц Гарри.
Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве. Спустя два года на свет появился старший сын Джордж пары: 22 июля 2013 года. Его сестра Шарлотта родилась 2 мая 2015-го. А 23 апреля 2017 года родился принц Луи.
Это не первый раз, когда благодаря нейросети появляются снимки, имеющие отношение к королевской семье. Так, недавно, благодаря искусственному интеллекту были получены снимки, демонстрирующие дружбу между Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
В жизни, как известно, герцогиня Сассекская и принцесса Уэльская не ладят.
А знаменитая художница пародий Элисон Джексон создает свои снимки без использования нейросети, а только благодаря двойникам знаменитостей и тщательно подобранным декорациям.
Героями ее снимков становились Элтон Джон, принцесса Диана, Мэрилин Монро и многие другие. Фотографии получаются настолько качественными, что иногда таблоиды выдавали их за настоящие.
Так, недавно Элисон опубликовала несколько изображений дерущихся членов королевской семьи. Это случилось как раз после выхода скандальных мемуаров принца Гарри "Запасной".