Нейросеть показала, как бы выглядела дружба Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В реальной жизни дружба между принцессой Уэльской и герцогиней Сассекской не сложилась.

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Дружба между женами принцев Уильяма и Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, не сложилась, несмотря на то, что обе пары британцы прозвали великолепной четверкой и искренне верили, что дружбу и любовь между братьями автоматически повторят между собой их женщины. По информации СМИ, Меган не хотела мириться с королевскими порядками, а Кейт напротив очень тщательно придерживалась протокола. Ревность к статусу, непонимание с новыми родствениками привели к тому, что Меган Маркл вынудила принца Гарри уехать с ней в США, где дала волю накопившимся обидам, выливая их в многочисленных интервью и не обходя вниманием Кейт.

Принцесса Уэльская в свою очередь предпочитает хранить молчание и никак не комментирует откровения невестки мужа, однако ни о какой дружбе речи не идет. Даже нечастые встречи двух женщин после "Мэгзита" не принесли ожидаемого потепления. Все помнят, как Кейт смотрела на Меган во время похорон королевы и связанных с ними мероприятий.

Если в реальной жизни дружба принцессы Уэльской и герцогини Сассекской вряд ли возможна, то нейросеть по запросам поклонников королевской семьи сгенерировала несколько изображений, на которых Кэтрин и Меган изображены как близкие подруги. На рисунках женщины о чем-то шепчутся, вместе катаются на лыжах, носят очень похожие наряды и выглядят радостными и расслабленными.

Ранее уже были попытки показать, какими бы были отношения жен принцев с их покойной свекровью, принцессой Дианой. Художник создал несколько рисунков, где изобразил принцессу Уэльскую с невестками, взрослыми сыновьями и внуками. Также были снимки, где автор пофантазировал на тему, как бы выглядела первая жена короля сейчас.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри заметил разницу между Кейт Миддлтон и Меган Маркл во время первого совместного ужина.