Между королевскими персонами часто возникали споры.

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Меган Маркл не нравилось быть "второсортной принцессой" после Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

Сотрудник Кенсингтонского дворца вспомнил реакцию супруги принца Гарри на королевскую жизнь в новой книге Тома Квинна "Позолоченная молодость, интимная история взросления в королевской семье".

Инсайдер рассказал, как бывшая американская актриса сражалась с королевскими правилами с того момента, как она ступила сквозь порог Букингемского дворца.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Работники дворца объясняют, как Меган была "впечатлена всемирной славой, которую принесет ей статус принцессы", но ей не нравилось, когда ее сравнивали с Кейт Миддлтон, поскольку она обычно оказывалась хуже. Сотрудник написал: "Она ненавидела ограничения и правила; она ненавидела быть второсортной принцессой — второй после Кэтрин Миддлтон, я имею в виду".

"Больше всего она ненавидела тот факт, что ей приходилось делать то, что ей приказывали, и идти, куда ей приказывали, в бесконечном и в основном бессмысленном королевском туре".

[ + – ] Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Они также считают, что бывшая актриса внезапно оказалась в учреждении, где не имела влияния, и ее роль никогда не изменилась.

Сообщается, что Меган была поражена, когда ей дали ключи от Ноттингемского коттеджа на территории Кенсингтонского дворца, поскольку она думала, что будет жить в Виндзорском замке.

Сотрудница добавила: "Я не думаю, что за всю историю существовала большая разница между тем, что кто-то ожидал, когда стал членом королевской семьи, и тем, что они обнаружили, как это было на самом деле. Она была очень разочарована".

Напомним, создатели "Южного парка" нарушили молчание после скандального эпизода с принцем Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал об отношении Меган Маркл к "бедности" принца Гарри.