Між королівськими персонами часто виникали суперечки.

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Меган Маркл не подобалося бути "другосортною принцесою" після Кейт Міддлтон. Про це пише Mirror.

Співробітник Кенсінгтонського палацу згадав реакцію дружини принца Гаррі на королівське життя в новій книзі Тома Квінна "Позолочена молодість, інтимна історія дорослішання в королівській родині".

Інсайдер розповів, як колишня американська акторка боролася з королівськими правилами з того моменту, як вона ступила крізь поріг Букінгемського палацу.

[ + – ] Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Працівники палацу пояснюють, як Меган була "вражена всесвітньою славою, яку принесе їй статус принцеси", але їй не подобалося, коли її порівнювали з Кейт Міддлтон, оскільки вона зазвичай виявлялася гіршою. Співробітник написав: "Вона ненавиділа обмеження та правила; вона ненавиділа бути другосортною принцесою — другою після Кетрін Міддлтон, я маю на увазі".

"Найбільше вона ненавиділа той факт, що їй доводилося робити те, що їй наказували, і йти, куди їй наказували, у нескінченному та здебільшого безглуздому королівському турі".

[ + – ] Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Вони також вважають, що колишня акторка раптово опинилася в установі, де не мала впливу, і її роль ніколи не змінилася.

Повідомляється, що Меган була вражена, коли їй дали ключі від Ноттінгемського котеджу на території Кенсінгтонського палацу, оскільки вона думала, що житиме у Віндзорському замку.

Працівниця додала: "Я не думаю, що за всю історію існувала більша різниця між тим, що хтось очікував, коли став членом королівської родини, і тим, що вони виявили, як це було насправді. Вона була надзвичайно розчарована".

Нагадаємо, творці "Південного парку" порушили мовчання після скандального епізоду з принцом Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про ставлення Меган Маркл до "бідності" принца Гаррі.