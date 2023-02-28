Меган Маркл була здивована, коли дізналася про "бідність" принца Гаррі

Королівський експерт Том Бавер назвав герцогиню Сассекську "схибленою на грошах".

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Меган Маркл була "здивована та розчарована" тим, що в принца Гаррі "дуже мало грошей", стверджує королівський експерт Том Бавер. Адже акторка "Форс-мажорів" була переконана, що принц "коштує мільярди". Про це пише Daily Mail.

Том Бавер навіть назвав герцогиню Сассекську "схибленою на грошах". Обговорюючи неправильні уявлення герцогині про королівську родину, автор, який написав у 2022 році книгу "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами", сказав, що Меган Маркл помилялася, вважаючи принца Гаррі надзвичайно багатим.

"Її найбільшим здивуванням і розчаруванням був той факт, що принц Гаррі мав дуже мало грошей. Вона уявляла, що він коштуватиме сотні мільйонів, якщо не мільярди, і тепер їй доводиться компенсувати це", — заявив Бавер.

"Вона хоче їздити на великих лімузинах і літати приватними літаками", — зазначив Бавер.

[ + – ] Том Бавер вважає, що Меган Маркл "одержима грошима" Фото: Getty Images

Тоді як вони все ще були старшими членами королівської родини, які працювали, діяльність принца Гаррі та Меган Маркл в основному фінансувалися маєтком герцогства Корнуолла короля Карла.

Повідомлялося, що маєток у Корнуоллі, що належав тоді ще принцові Чарльзу та який оцінюється в 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, платив його молодшому синові в середньому близько 2,3 мільйона фунтів стерлінгів на рік.

Однак пара заявила, що ця сума покриває 95 відсотків їхніх офісних видатків.

Інші п'ять відсотків їхнього річного доходу було отримано зі щорічного суверенного гранту в розмірі 82 мільйонів фунтів стерлінгів, який фінансується платниками податків, який вручається найвищим членам королівської родини.

Що таке Суверенний грант?

Суверенний грант — це механізм фінансування монархії. Це щорічна сума, яка охоплює роботу королівської родини. Грант включає витрати на утримання робочих місць і офіційних резиденцій. Монарх відмовляється від доходів від Crown Estate, а натомість необхідні кошти надаються Короні для витрат.

У фінансовому звіті за 2018–2019 роки королева Єлизавета передала уряду близько 329 мільйонів фунтів стерлінгів із Crown Estate.

У відповідь отримала 82 мільйони фунтів стерлінгів для покриття витрат на офіційні витрати.

Суверенний грант на 2020–2021 роки становив 85,9 мільйона фунтів стерлінгів.

Ремонт котеджу Фрогмор у маєтку Віндзор, де жив принц Гаррі зі своєю сім'єю за 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, також був сплачений із цих коштів. Але цей борг Гаррі сплатив.

Коли вони оголосили, що залишають посаду членів королівської сім'ї, подружжя заявило, що хоче стати "фінансово незалежним, продовжуючи підтримувати Її Величність Королеву".

За кілька місяців пара підписала контракт із Netflix і випустила вибуховий шестисерійний документальний серіал. Повідомлялося, що парі заплатили до 88 мільйонів фунтів стерлінгів за шоу, яке з'явилося на стримінговому сервісі в грудні минулого року.

У грудні 2020 року повідомлялося, що пара підписала контракт на подкасти на 30 мільйонів фунтів стерлінгів зі Spotify для проведення власних шоу в межах Archewell Audio.

В інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року принц Гаррі сказав, що йому довелося покладатися на свою спадщину після Megxit.

[ + – ] В інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі зізнався, що не надто багатий Фото: Скріншот/CBS

Він сказав: "У мене є те, що залишила мені мама. Без цього ми не змогли б цього зробити".

Принц Гаррі успадкував близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів від своєї матері, принцеси Діани, яка померла, коли йому було 12 років. Королева-мати також залишила йому до 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім цього, у Меган Маркл є статки, які оцінюються в 4 мільйони фунтів стерлінгів. Перед тим, як піти з серіалу "Форс-мажори" та переїхати до Великобританії, Меган, як повідомляється, платили по 50 000 доларів за кожну появу в серіалі, і вона знялася більш ніж у 100 епізодах.

У своїй книзі "Меган: голлівудська принцеса" королівський біограф Ендрю Мортон, який написав "Діана: її правдива історія", заявив, що Меган почала брати 15 000 фунтів стерлінгів за кожен виступ після її появи в ООН у березні 2015 року.

Описуючи, як "ціна Меган зросла" відповідно до її статусу знаменитості, автор стверджує, що приблизно в цей час вона підписала контракт із агентством елітних талантів Kruger Cowne, яке представляє Шер, Ель Макферсон і Голді Гоун.

[ + – ] Після шлюбу з принцом Меган Маркл стала набагато знаменитіша, ніж була до цього Фото: Getty Images

У документальному фільмі Netflix Меган заявила, що нічого не знала про спосіб життя свого майбутнього кавалера і їй навіть довелося шукати в Google національний гімн Великобританії.

А за словами Бавера, саме фінансове питання змусило Меган Маркл звернути увагу на представника британської королівської родини. Письменник також заявив, що колишня акторка одержима грошима.

Утім, до знайомства з принцом Гаррі Меган Маркл завела власний сайт, де часто писала про свою сім'ю та висловлювала свою думку щодо різних приводів. Після знайомства з принцом вона закрила сайт. Але журналісти витягли звідти старі пости. Виявилося, що Меган досить уважно стежила за життям королівської родини та навіть критикувала Кейт Міддлтон за її "весілля Попелюшки".