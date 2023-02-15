Стало відомо, що Меган Маркл писала про Кейт Міддлтон до знайомства з принцом Гаррі

Меган сміялася з весілля Кейт і стверджувала, що ніколи не мріяла про подібне.

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До того, як стати дружиною принца Гаррі та членкинею королівської родини Великої Британії, акторка Меган Маркл вела блог, названий на честь улюбленого вина, де, серед іншого, згадувала і Кейт Міддлтон, а саме її шикарне весілля у 2011 році. Маркл стверджувала, що завжди мріяла бути бунтаркою, а не "Попелюшкою", щоб у 2018 році вийти заміж за принца на такій же розкішній церемонії. Про це пише Daily Mail.

Свій сайт The Tig Меган Маркл вела, коли знімалася в серіалі "Форс-Мажори". Наразі сайт закрито. Набагато пізніше вона стверджувала, що "нічого не знала" про королівську родину свого принца, хоча її друзі стверджували, що вона була буквально ними одержима.

Так, у 2014 році Меган написала допис, в якому критикувала Кейт Міддлтон за те, що вона обрала бути "Попелюшкою".

[ + – ] Кейт Міддлтон на своєму весіллі Фото: Getty Images

"Маленькі дівчатка мріють бути принцесами. Я, наприклад, завжди хотіла бути Ши-Ра, Принцесою Сили. Для тих із вас, хто не знайомий з посиланнями до мультфільмів 1980-х, скажу, що Ши-Ра — сестра-близнючка Хі-Мена, котра володіє мечем, бунтарка, відома своєю силою. Ми напевно не говоримо тут про Попелюшку", — написала Меган і продовжила, зазначивши, що багато дорослих жінок, як їй здається, живуть у своїй дитячій фантазії.

"Здається, дорослі жінки зберігають цю дитячу фантазію. Тільки подивіться на розкіш королівського весілля, і нескінченні розмови про принцесу Кейт", — написала Маркл.

Раніше вона розповідала, що мало знала про королівську сім'ю до зустрічі з принцом Гаррі. У своїх мемуарах він написав, що Меган "майже нічого не знала" про його родичів і ніколи "не гуглила їх".

Він описує епізод, як його дружина не впізнала принца Ендрю і прийняла його за помічника королеви, бо тримав сумочку Єлизавети.

Однак її допис на закритому сайті припускає, що вона не тільки точно знала, хто є хто в королівській родині, а й сформувала думку про них.

Меган Маркл написала допис за два роки до того, як почала зустрічатися з принцом Гаррі. Її блог The Tig, запущений у 2014 році, названо на честь її улюбленого вина Tignanello.

Давній друг Меган, режисер "Форс-мажорів", розповідав про цей сайт у документальному серіалі про Гаррі та Меган на Netflix: "Коли вона вперше описувала мені блог, вона сказала: "Це схоже на те, як твій найкращий друг розповідає тобі все найцікавіше". Вона використовувала вебсайт, щоб ділитися своїми поглядами на все, від фемінізму до своєї пристрасті до благодійності. Вона також ділилася рецептами, а також порадами з макіяжу та краси, порадами про поїздки й інтерв'ю зі своїми знаменитими друзями, зокрема із зіркою тенісу Сереною Вільямс та акторкою Пріянкою Чопрою.

Вона закрила сайт у 2017 році, перш ніж оголосити про свої заручини з Гаррі, назвавши його "проєктом пристрасті", який "перетворився на дивовижне співтовариство натхнення, підтримки, веселощів і легковажності".

А в 2018 році вона, як відомо, вийшла заміж за принца Гаррі на такому ж розкішному весіллі, яке було у Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

[ + – ] Весілля принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, мемуари герцога Сассекського "Запасний" уже наробили чимало галасу. У книжці принц Гаррі розповідає скандальні подробиці життя у Букінгемському палаці до "мегзіту". Зокрема, про бійку зі старшим братом, непорозуміння між Кейт Міддлтон і Меган Маркл, напружені стосунки з батьком після смерті принцеси Діани й інші скандальні події. Зокрема й про втрату невинності.