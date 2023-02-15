Стало известно, что Меган Маркл писала о Кейт Миддлтон до знакомства с принцем Гарри

Меган смеялась над свадьбой Кейт и утверждала, что никогда не мечтала о подобном.

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До того, как стать женой принца Гарри и членом королевской семьи Великобритании, актриса Меган Маркл вела блог, названный в честь любимого вина, где, среди прочего, упоминала и Кейт Миддлтон, а именно ее шикарную свадьбу в 2011 году. Маркл утверждала, что всегда мечтала быть бунтаркой, а не "Золушкой", чтобы в 2018 году выйти замуж за принца на столь же роскошной церемонии. Об этом пишет Daily Mail.

Свой веб-сайт The Tig Меган Маркл вела, когда снималась в сериале "Форс-Мажоры". Сейчас сайт закрыт. Намного позже она утверждала, что "ничего не знала" о королевской семье своего принца, хотя ее друзья утверждали, что она была буквально ими одержима.

Так, в 2014 году Меган написала пост в котором критиковала Кейт Миддлтон за то, что она выбрала быть "Золушкой".

[ + – ] Кейт Миддлтон на своей свадьбе Фото: Getty Images

"Маленькие девочки мечтают быть принцессами. Я, например, всегда хотела быть Ши-Ра, Принцессой Силы. Для тех из вас, кто не знаком с отсылками к мультфильмам 1980-х, скажу, что Ши-Ра — сестра-близнец Хи-Мэна, владеющая мечом бунтарка, известная своей силой. Мы определенно не говорим здесь о Золушке", — написала Меган и продолжила, отметив, что многие взрослые женщины, как ей кажется, живут в своей детской фантазии.

"Кажется, взрослые женщины сохраняют эту детскую фантазию. Только посмотрите на пышность и роскошь королевской свадьбы, и бесконечные разговоры о принцессе Кейт", — написала Маркл.

Ранее она рассказывала, что очень мало знала о королевской семье до встречи с принцем Гарри. В своих мемуарах он написал, что Меган "почти ничего не знала" о его родственниках и никогда "не гуглила их".

Он описывает эпизод, как его жена не узнала принца Эндрю и приняла его за помощника королевы, потому что он держал сумочку Елизаветы.

Однако ее пост на закрытом сайте предполагает, что она не только точно знала кто есть кто в королевской семье, но и сформировала мнение о них.

Меган Маркл написала пост за два года до того, как начала встречаться с принцем Гарри. Ее блог The Tig, запущенный в 2014 году, был назван в честь ее любимого вина Tignanello.

Давний друг Меган, режиссер "Форс-мажоров", рассказывал об этом сайте в документальном сериале о Гарри и Меган на Netflix: "Когда она впервые описывала мне блог, она сказала: "Это похоже на то, как твой лучший друг рассказывает тебе все самое интересное". Она использовала веб-сайт, чтобы делиться своими взглядами на все, от феминизма до своей страсти к благотворительности. Она также делилась рецептами, а также советами по макияжу и красоте, советами о поездках и интервью со своими знаменитыми друзьями, в том числе со звездой тенниса Сереной Уильямс и актрисой Приянкой Чопра.

Она закрыла сайт в 2017 году, прежде чем объявить о своей помолвке с Гарри, назвав его "проектом страсти", который "превратился в удивительное сообщество вдохновения, поддержки, веселья и легкомыслия".

А в 2018 году она, как известно, вышла замуж за принца Гарри на такой же роскошной свадьбе, какая была у Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

[ + – ] Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, мемуары герцога Сассекского "Запасной" уже наделали немало шума. В ней принц Гарри рассказывает скандальные подробности жизни в Букингемском дворце до "мегзита". В частности, о драке со старшим братом, недоразумении между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, напряженных отношениях с отцом после смерти принцессы Дианы и прочих скандальных событиях. В том числе и о потере невинности.