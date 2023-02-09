"Зад, як персик". Водійка екскаватора, з якою Гаррі мав секс, розповіла подробиці

Саша Волпол зізналася сама, бо розуміла: журналісти не перестануть її шукати.

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Водійка екскаватора, 40-річна Саша Волпол, про яку принц Гаррі написав у своїх мемуарах "Запасний", описуючи свій перший секс за пабом, пояснила, чому вирішила не зберігати секрет. За словами жінки, вона розуміла, що журналісти її шукатимуть і ніколи не заспокояться. Про це пише Daily Mail.

Саша Волпол займалася сексом із принцом Гаррі за день до свого 19-річчя. Однак у мемуарах принц назвав її "зрілою", так що всі подумали, що вона була набагато старшою за на той момент 16-річного принца.

Саша 21 рік тримала цей епізод свого життя в секреті, проте зізналася сама після виходу скандальних мемуарів і розповіла в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, що після галасу навколо книги Гаррі зрозуміла, чутки про цей інцидент "ніколи не припиняться".

[ + – ] Інтерв'ю Саші Волпол Пірсу Моргану

"Це вічно спливатиме. Поки журналісти не дізнаються, хто це, вони допитуватимуть людей. І так, я могла нічого не говорити, але тоді це ніколи не припиниться", — пояснила Саша.

Вона всього на два роки старша за принца і набагато молодша, ніж більшість жінок, які викликали у нього сексуальний інтерес. Гаррі відомий своєю пристрастю до зрілих дам. Його навіть підозрювали у романі з акторкою Ліз Герлі.

Саша, яка зараз виховує двох дітей і працює водійкою екскаватора, сказала Пірсу, що Гаррі міг би і попередити її, що розповість про їхній юнацький секс і назве її "зрілою жінкою".

"Він не назвав мене на ім'я в книзі, але люди, які були там тієї ночі, або просто частина цього кола спілкування, могли б зрозуміти, що це була я. Можливо, Гаррі міг подумати про це перед публікацією. Він міг би знайти мене, якби спробував. І люди вже запитують", — сказала жінка.

Саша Волпол і принц Гаррі познайомилися, коли вона працювала в маєтку Хайгроув помічницею грумера. Тоді їй було 17 років. Вони швидко потоваришували, бо їм подобалися коні, а, за словами Саші, "у світі коней усі рівні".

[ + – ] Саша Волпол (блондинка з хвостиком) та принц Гаррі з друзями у 2001 році Фото: Getty Images

“Наша компанія була дуже різношерстою: гравці в поло, конюхи, мисливці, жокеї. Неважливо конюх ти чи член королівської родини. Всі були рівні. Гаррі не поводився як принц, у ньому не було жодного снобізму. Чесно кажучи, ми були просто двома приятелями, які говорили про коней", — згадує Саша ті часи.

Саша запросила Гаррі, тоді 16-річного школяра з Ітона, в паб, щоб відсвяткувати її 19-річчя 2001 року, а потім вони вийшли покурити. І в полі за пабом усе сталося.

Саша Волпол каже, що саме Гаррі зробив перший крок, який і привів їх до "безпосереднього та іскрометного" сексу в полі за пабом "Виноградне дерево" (Vine Tree) у селі Нортон у графстві Вілтшир.

Гаррі подарував їй іграшку: плюшеву Міс Пеггі та кумедну листівку з китом. А потім замовив тацю з десятьма шотами, тож вони були дуже п'яні до закриття пабу.

За її словами, коли зробили останнє замовлення, принц запитав її: "Ходімо покуримо?" і вони прокралися на сусіднє поле, щоб викурити цигарку поза увагою його служби безпеки.

"Він почав цілувати мене. Це було пристрасно. І ми швидко перейшли до пестощів. Це було пристрасно і швидко. Швидкий секс між двома друзями. Це було захопливо, тому що ми не повинні були цього робити. Він не був для мене принцом Гаррі, це був Гаррі, мій друг, і ситуація трохи вийшла з-під контролю. Ми не збиралися це робити — це не було спеціально, і я не знала, що він незайманий. Не було жодних натяків на це. Він, здавалося, знав, що робить. Це було швидко, дико, захоплююче. Ми обидва були п'яні", — розповіла Саша подробиці того, як вона позбавила невинності принца.

Секс відбувся в густій траві, за живоплотом. Було близько 11 години вечора, і ніч була теплою.

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У мемуарах Гаррі пише, що це була "швидкі перегони на конях, після яких вона шльопнула мене по дупі і відправила додому". Сьогодні його визнання, що це було "принизливо", викликає у його першої жінки сміх.

"Я не заперечую проти того, щоб він це сказав, тому що це не дуже славно, чи не так? Ми були п'яні і займалися сексом у полі. Його опис точний — я була шокована, коли це прочитала, це повернуло мене до минулого. Але я не ображаюся. Він все точно описав: я схопила його за дупу і шльопнула. І погладила. Зад у нього був, як персик", — за словами Саші за час їх п'ятихвилинного сексу Гаррі не приніс їй задоволення.

"Чесно кажучи, він не подбав про те, щоб мені сподобалося. Він був молодий. Тільки коли ви стаєте старшим, ви розумієте це. Це справді був просто момент пристрасті", — за словами Саші їх повернули в реальність їхні друзі, які вийшли з пабу.

Вони повернулися в паб порізно, сподіваючись зберегти все в секреті. Їх не було хвилин 15 і охорона почала турбуватися.

"Я повернулася через паркан. Мої друзі побачили мене і почали сміятися. Я втратила ремінь і була розпатлана. Тож вони все зрозуміли", — зізналася Саша.

До речі, подарунок принца та листівку від нього вона зберегла. У ній написано: "Саші, щасливого дня народження, і не дуже сердься! На щастя, я буду поруч, щоб доглядати тебе, з любов'ю, Баз ... PS. Дякую за все".

Додому до села Ектон-Тервіль Сашу відвезла її подруга Брайоні своєю машиною.

Вона прокинулася з похмілля та почуттям незручності.

"Я не думала: "У мене був секс із принцом Гаррі", я думала: "О Боже, я тільки що переспала з Гаррі". Це було незвично, спати з другом. Ми перейшли межу, порушили кодекс друзів. Брайоні потім відвезла мене в паб, щоб я знайшла свій пояс", — після цього сексу дружба Гаррі та Саші зійшла нанівець. Вони більше не переписувалися та не спілкувалися.

[ + – ] Саша Волпол працює водійкою екскалатора

Розповідь Гаррі про його перший секс викликала шквал спекуляцій про те, ким могла бути загадкова "зріла жінка", і навіть 57-річна акторка Ліз Герлі була змушена заявити, що це не вона позбавила Гаррі невинності. Але Саша, звичайно ж, одразу зрозуміла, що це вона, як і її друзі, які надіслали їй повідомлення у день виходу книги.

"Я зрозуміла, розмірковуючи про це наступного дня, що він був незайманим. Я не знала про його дівчат, ми просто тусувалися разом", — каже Сашко з усмішкою.

Нагадаємо, раніше журналісти вважали, що невинності Гаррі позбавила Сюзанна Гарві, ще одна знайома принца з його юних років. Вони цілувалися за пабом, але Сюзанна заперечувала, що вони мали секс.