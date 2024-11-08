"Це розминка": дівчина за день переспала з сотнею чоловіків та планує ще з тисячею

За словами Лілі, спочатку вона витрачала близько 5 хвилин на чоловіка, але почала вибиватись з графіка і скоротила цей час до двох хвилин. Спеціальні люди в кімнаті очікування слідкували за тим, щоб чоловіки у черзі мали все необхідне.

Лілі Філіпс з Великої Британії переспала зі 101 чоловіком менше як за добу та назвала це "розминкою" перед більшою метою — тисячею чоловіків за день. Про це пише The Sun.

Лілі розповіла, що отримала 500 заявок від чоловіків, які хотіли б взяти участь у її челенджі, який вона назвала "101 виклик". Сам челендж вона оголошувала через соціальні мережі.

Згодом дівчина скоротила коло претендентів до 200 осіб, щоб мати запасний варіант на кожного на випадок, якщо хтось відмовиться від участі.

Перший секс з чоловіком Лілі почала о 9:00 ранку та "працювала" практично безперервно, закінчивши о 23:00.

Лілі Філіпс Фото: Соцмережi

Вона пояснила, що записувала по 15 осіб на годину та планувала п'ятихвилинні сеанси один на один. Однак незабаром вона почала вибиватися з графіка, і час "побачень" довелося скоротити до двох хвилин.

Крім того, їй довелося запрошувати по кілька чоловіків за раз, щоб встигнути вчасно.

"Я думаю, що це була одна з тих речей, з якою я дійсно боролася, кажучи людям "ні", кажучи: "Мені дуже шкода, але ваш час вийшов, я повинна перейти до наступного хлопця", — пояснила Філіпс.

Дівчина підкреслила, що найняла охоронця, який стояв на вході та перевіряв посвідчення. Крім того, четверо співробітників стежили за тим, щоб чоловіки в кімнаті очікування мали все необхідне.

За словами Лілі, протягом 14-годинного робочого дня вона виходила зі спальні лише один раз, щоб швидко прийняти душ.

"У мене навіть не боліло внизу, звичайно, трохи боліло, але я могла стояти. Я відчуваю, що я була створена для цього", — наголосила Філіпс.

Лілі, яка працює порномоделлю, заявила, що це була "тільки розминка". У лютому 2025 року дівчина планує переспати з тисячею чоловіків за 24 години.

Лілі Філіпс Фото: Соцмережі

Нагадаємо, чоловікові відмовили в статусі біженця у Британії, бо він "несправжній гей".