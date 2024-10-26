Чоловікові відмовили в статусі біженця у Британії, бо він "несправжній гей" (фото)

У листі, який опинився у розпорядження журналістів, суддя постановив, що апелянт намагається видати себе за гомосексуала, але "насправді таким не є".

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38-річному Монсуру Ахмеду Чоудхурі, який втік з Бангладеш у Велику Британію, рятуючись від переслідувань, відмовили у наданні притулку після того, як суддя засумнівався у правдивості його зізнань щодо сексуальної орієнтації. Про це пише видання Metro.

Монсур з міста Сілхета, що на північному сході Бангладеш, приїхав до Британії у 2009 році, коли ще був студентом. Чоловік стверджує, що ніколи не відчував себе в безпеці у рідній країні.

Після багатьох років клопотань та пошуку доказів у березні 2018 року суд першої інстанції відхилив клопотання Чоудхурі, оскільки головуючий суддя не повірив, що заявник — справжній гей.

Насправді не такий

У листі, який опинився у розпорядження журналістів, служитель Феміди постановив, що апелянт намагається видати себе за гомосексуала, але "насправді таким не є". Він також зробив зауваження щодо нестачі документальних матеріалів, а також відсутності свідків, які можуть підтвердити його слова. Усі доводи, виголошені під час слухань, були названі непереконливими й такими, що не стосуються суті справи, зокрема відвідування прайдів, нічних клубів та демонстрація фотографій одностатевого кохання.

Чоловік стверджує, що ніколи не відчував себе в безпеці у рідній країні Фото: Worcester LGBT

"Цілком очевидно, що апелянт має велике бажання представити цю фотографію так, ніби він є геєм, але, на мою думку, в ній занадто багато постановки, що підриває фундаментальну довіру", — додав суддя.

Доля у підвішеному стані

Після цього рішення Монсур повторно подав заяву про надання притулку до Міністерства внутрішніх справ, однак у червні знову отримав відмову. Тепер доля чоловіка залишається в підвішеному стані. Існує ризик, що його змусять повернутися до Бангладеш.

"Жити там мені страшно, особливо через сексуальну орієнтацію. Люди дізналися про це лише тоді, коли я поїхав звідти й став активним у соціальних мережах. Сподіваюся, що Міністерство внутрішніх справ перегляне мою справу й дасть статус біженця", — пояснює Монсур своє небажання повернутися на консервативну батьківщину в Південній Азії, де гомосексуальність під забороною.

Монсур повторно подав заяву про надання притулку до Міністерства внутрішніх справ, однак у червні знову отримав відмову Фото: Worcester LGBT

Журналісти Metro звернулися до Міністерства внутрішніх справ за коментарем, але співробітники установи відмовились пояснювати своє рішення.

До речі, станом на 2022 рік сексуальна орієнтація як підстава для надання статусу біженця у Великій Британії фігурувала в близько 2% заяв. Для отримання документів заявники мають надати обґрунтування ризиків переслідувань.

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