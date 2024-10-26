Мужчине отказали в статусе беженца в Британии, потому что он "ненастоящий гей" (фото)

В письме, которое оказалось в распоряжение журналистов, судья постановил, что апеллянт пытается выдать себя за гомосексуала, но "на самом деле таковым не является".

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38-летнему Монсуру Ахмеду Чоудхури, который бежал из Бангладеш в Великобританию, спасаясь от преследований, отказали в предоставлении убежища после того, как судья усомнился в правдивости его признаний относительно сексуальной ориентации. Об этом пишет издание Metro.

Монсур из города Силхета, что на северо-востоке Бангладеш, приехал в Британию в 2009 году, когда еще был студентом. Мужчина утверждает, что никогда не чувствовал себя в безопасности в родной стране.

После многих лет ходатайств и поиска доказательств в марте 2018 года суд первой инстанции отклонил просьбу Чоудхури, поскольку судья не поверил, что он — настоящий гей.

На самом деле не такой

В письме, которое оказалось в распоряжение журналистов, служитель Фемиды постановил, что апеллянт пытается выдать себя за гомосексуала, но "на самом деле таковым не является". Он также сделал замечание относительно недостатка документальных материалов, а также отсутствия свидетелей, которые могут подтвердить его слова. Все доводы, озвученные во время слушаний, были названы неубедительными и такими, что не касаются сути дела, в частности посещение прайдов, ночных клубов и демонстрация фотографий однополой любви.

Мужчина утверждает, что никогда не чувствовал себя в безопасности в родной стране Фото: Worcester LGBT

"Совершенно очевидно, что апеллянт имеет большое желание представить эту фотографию так, будто он является геем, но, по моему мнению, в ней слишком много постановки, что подрывает фундаментальное доверие", — добавил судья.

Судьба в подвешенном состоянии

После этого решения Монсур повторно подал заявление о предоставлении убежища в Министерство внутренних дел, однако в июне снова получил отказ. Теперь судьба мужчины остается в подвешенном состоянии. Существует риск, что его заставят вернуться в Бангладеш.

"Жить там мне страшно, особенно из-за сексуальной ориентации. Люди узнали об этом только тогда, когда я уехал оттуда и стал активным в социальных сетях. Надеюсь, что Министерство внутренних дел пересмотрит мое дело и предоставит статус беженца", — объясняет Монсур свое нежелание вернуться на консервативную родину в Южной Азии, где гомосексуальность под запретом.

Монсур повторно подал заявление о предоставлении убежища в Министерство внутренних дел, однако в июне снова получил отказ Фото: Worcester LGBT

Журналисты Metro обратились в Министерство внутренних дел за комментарием, но сотрудники учреждения отказались объяснять свое решение.

Кстати, по состоянию на 2022 год сексуальная ориентация как основание для предоставления статуса беженца в Великобритании фигурировала в около 2% заявлений. Для получения документов заявители должны предоставить обоснование рисков преследований.

Напомним, ранее Фокус писал, что министр культуры и равноправия Норвегии Любна Джаффери обнажила грудь на мероприятии по случаю начала ЛГБТ-прайда в Осло под аплодисменты публики.

Кроме того, мать оделась как невеста на свадьбу своего сына-гея. На свадьбе американцев Джеффри и его избранника Жоао все внимание досталось маме жениха — госпоже Джоди. Вместо традиционного платья женщина решила надеть голубое бальное платье с диадемой и белыми перчатками.