Рак простати вражає кожного восьмого чоловіка протягом життя і його випадки можуть подвоїтися вже до 2040 року. На щастя, лікарі заявляють, що є доступний метод, який може допомогти знизити шанси розвитку хвороби.

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Нещодавній звіт наукової комісії The Lancet показав, що часта еякуляція, приблизно 21 раз на місяць, може значно знизити ризик розвитку раку простати, а кількість його випадків може зрости до 2040 року. Вчені з Гарвардської медичної школи та лікарні Бригама і Жінок, які спостерігали за показаннями 32 000 чоловіків протягом 18 років, також зазначили, що в чоловіків, які дотримувалися такої частоти еякуляцій, імовірність розвитку раку простати була на 20% нижчою, порівняно з тими, хто мав менше ніж вісім щомісячних еякуляцій, пише Metro.

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Отримані вченими дані, хоча й говорять про подвоєння випадків раку простати в найближчому майбутньому, також свідчать про те, що регулярна еякуляція може сприяти виведенню потенційно шкідливих речовин із простати, що може допомагати зниженню ризику розвитку раку, хоча точний механізм цього процесу залишається неясним для них.

Дослідження, опубліковане в журналі European Urology в 2016 році, викликало нові дискусії про здоров'я та добробут, особливо у зв'язку з настанням щорічного листопада No Nut November, який пропагує місяць утримання. Однак медичні експерти вважають, що ця практика не приносить жодної конкретної користі чоловічому здоров'ю.

Доктор Енн Калварезі, голова комітету зі здоров'я передміхурової залози фонду Urology Care Foundation, підтримує ідею про те, що регулярна еякуляція може бути корисною, оскільки допомагає "вимивати шкідливі хімічні речовини, які накопичуються в спермі". Чоловіки, які ведуть більш здоровий спосіб життя, можуть дотримуватися таких звичок, що ще більше знижує ризик розвитку раку простати, вважає вона.

Сексологиня докторка Джіджі Енгл пропонує різні підходи для поліпшення самопочуття тих, хто хоче вести більш регулярне статеве життя. Серед них — експерименти зі стимуляцією простати, яка, як вона зазначає, може призвести до "оргазму всього тіла", відмінного від стимуляції статевого органу. Енгл також рекомендує різні методи догляду за собою, як-от використання змазки та мастурбаційних втулок, для підвищення комфорту та задоволення, наголошуючи, що якісний індивідуальний розпорядок дня так само важливий для загального здоров'я.

Американське онкологічне товариство зазначає, що рак простати залишається серйозною проблемою для здоров'я, вражаючи приблизно кожного восьмого чоловіка. З огляду на цю статистику і прогнози про те, що в найближчі два десятиліття кількість випадків раку простати може подвоїтися в усьому світі, інформованість про здоров'я простати стає дедалі важливішою, наполягають лікарі.

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