Помер зірка фільмів "Бетмен назавжди" і "Найкращий стрілець" (фото, відео)

Американський актор Вел Кілмер довгий час боровся з раком, але помер від пневмонії на 66-му році життя.

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Про це повідомляє The New York Times.

Кілмер давно страждав від серйозних проблем зі здоров'ям. У 2014 році у нього діагностували рак горла в 2014 році, і він переніс операцію, включно з трахеотомією, яка суттєво вплинула на його здатність говорити і змінила його голос.

Лікування пройшло успішно, і Вел увійшов у ремісію. У документальному фільмі Amazon Prime під назвою "Val" Кілмер відверто розповів про життя з наслідками раку горла, включно з необхідністю використовувати електричний пристрій, званий голосовим апаратом, на штучному отворі в горлі, щоб говорити.

"Очевидно, що я звучу набагато гірше, ніж відчуваю. Я не можу говорити, не заткнувши цей отвір [у горлі]", — сказав він.

Після операції Вел Кілмер завжди прикривав шию шарфами і хустками Фото: Getty

Актор, якому також доводилося харчуватися через зонд, розповів про деякі інші труднощі.

"Ви повинні зробити вибір: дихати чи їсти. Це перешкода, яка дуже сильно відчувається у тих, хто мене бачить", — сказав він.

Син Вела озвучив закадровий текст документального фільму, але його репліки були написані самим Велом.

Раніше Кілмер докладно розповідав, як він не знав, що у нього рак горла, доки одного разу він не відкашляв "кров, що згорнулася", і не викликав швидку допомогу, перш ніж втратити свідомість. Потім він прийшов до тями в лікарні Санта-Моніки після екстреної трахеотомії через рак горла. У 2020 році Вел сказав, що "дуже швидко одужав" і навіть подякував Богові.

"Це трахеотомія, щоб мені було легше дихати, тому що залози в горлі теж опухли".

Коли його запитали, чого йому найбільше не вистачає у своєму голосі, Кілмер відповів GMA: "Того, що в мене був голос! І що я не сміявся як пірат".

Кар'єра Вела Кілмера: зліт і падіння

Кілмер був одним із найвидатніших провідних акторів Голлівуду в 1990-х роках, перш ніж численні сварки з режисерами та колегами по фільму і серія провалів згубили його кар'єру. За ці роки він здобув репутацію темпераментної, напруженої, перфекціоністської та іноді егоїстичної людини.

"Коли деякі люди критикують мене за вимогливість, я думаю, що це прикриття для чогось, що вони зробили не дуже добре. "Я думаю, вони намагаються захистити себе. Я вважаю, що я кидаю виклик, а не вимагаю, і я не вибачаюся за це", — сказав Кілмер газеті Orange County Register 2003 року.

Він дебютував у кіно, знявшись у шпигунській пародії "Цілком таємно!" (1984), а потім з'явився в дурній комедії "Справжній геній" (1985). Славу йому принесла роль морського льотчика Тома "Айсмена" Казанські в хіті 1986 року "Найкращий стрілець" (1986). Через десятиліття він знову з'явився разом із Крузом у сиквелі 2022 року "Найкращий стрілець: Меверік", незважаючи на свій необоротно пошкоджений голос.

На участі Кілмера в "Найкращому стрільці" наполіг особисто Том Круз

Актор також зіграв музиканта Джима Моррісона у фільмі Олівера Стоуна 1991 року "The Doors". Ця роль стала для нього однією з найскладніших. Щоб переконати Стоуна взяти його на роль, Кілмер зняв восьмихвилинне відео, в якому він співає і має вигляд Моррісона в різні моменти свого життя. У фільмі використовується власний голос Кілмера.

"The Doors" ознаменували найгучніші роки його кар'єри.

Вел Кілмер у ролі Джима Моррісона у фільмі Олівера Стоуна 1991 року "The Doors"

У фільмі "Тумстоун: Легенда Дикого Заходу" 1993 року він зіграв стрільця Дока Голлідея.

У 1995 році у нього було два комерційних успіхи: він знявся разом з Аль Пачіно і Робертом Де Ніро в кримінальній драмі "Сутичка" і змінив Майкла Кітона в ролі Хрестоносця в плащі в "Бетмен назавжди", третій частині серії фільмів про Бетмена. Стрічку критики зустріли прохолодно, а Кілмера затьмарили колеги по картині Томмі Лі Джонс і Джим Керрі. У результаті Вел відмовився від участі в наступному фільмі про супергероя в плащі.

Вел Кілмер у ролі Брюса Вейна

У 2000 році Кілмер знявся у фантастичному фільмі з бюджетом понад $100 млн під назвою "Червона планета". Картина оглушливо провалилася в прокаті, зібравши всього 33 млн. За головну роль у цьому фільмі Кілмер отримав найбільший гонорар у своїй кар'єрі — $10 млн.

Після провалу "Червоної планети" його кар'єра різко пішла на спад. Фактично кіностудії перестали пропонувати йому головні ролі у великобюджетних постановках, і він більше не міг претендувати на шестизначні гонорари. У 2004 році актор зіграв дві другорядні ролі в трилері "Мисливці за розумом" і в пеплумі "Олександр".

Режисер Джоел Шумахер назвав Кілмера "найбільш психологічно проблемною людиною, з якою мені коли-небудь доводилося працювати".

Особисте життя Вела Кілмера

В актора — двоє дітей — 33 річна Мерседес і 29-річний Джек від колишньої дружини, британської акторки Джоанн Воллі, з якою Кілмер був одружений з 1988 по 1996 рік. У 2020-му він написав мемуари про своє життя "Я твій Гекльберрі", де детально розповів про свої численні романи з найкрасивішими і найвідомішими жінками 80-х і 90-х років ХХ століття. Серед його дівчат відзначилися такі знаменитості, як Шер, Леслі Енн Воррен, Сінді Кроуфорд, Анджеліна Джолі, Деріл Ганна і Еллен Баркін.

Діти Вела Кілмера — Мерседес і Джек Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Вел Кілмер знявся у фільмі про війну в Південній Осетії "5 днів у серпні".