Романы с Шер, Джоли и Дэрил Ханна: Вэл Килмер написал мемуары о своих любовных похождениях

Актер признался, что плакал при расставании

60-летний актер Вэл Килмер, звезда фильмов "Дорз", "Бэтмен навсегда", "Александр" и многих других, написал мемуары о своей жизни, где подробно рассказал о мвоих многочисленных романах с самыми красивыми и известными женщинами 80-х и 90-х годов ХХ века. Об этом пишет Daily Mail.

Мемуары получили название "Я твой Гекльберри" и название - это дань уважения Марку Твену, любимому писателю актера. Они стоят всего 19.55 долларов.

В книге воспоминаний Вэл называет себя "рабом любви" и упоминает, что "калейдскоп" его любовных приключений начался со знакомства с певицей и актрисой Шер, которая была старше его на 13 лет. Килмеру тогда было немногим за двадцать. И он подробно расписал, как они провели почти год в Лас-Вегасе: "мы оба любили посмеяться", - написал актер.

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Вэл и Шер

Также он упоминает о дружбе с Мишель Пфайффер, но только о дружбе, так как актер был влюблен в ее младшую сестру, о мимолетной романе с актрисой Эллен Баркин - она бросила его, потому что "Вэл был пренебрежительным", и о дружбе с Марлоном Брандо.

Вэл Килмер и Мишель Пфайффер

С Брандо Килмер познакомился на съемках фильма "Остров доктора Моро" и одно время даже жил в его доме на Малхолланд-драйв в Лос-Анджелесе. Они читали друг другу стихи и сплетничали о женщинах. Так, Брандо рассказывал, что у него был секс с Джеки Кеннеди на кухне Белого дома.

На острове, принадлежащем Марлону Вэл женился на актрисе Джоан Уолли. Этот брак продлился восемь лет, у пары родились двое детей.

Про роман с супермоделью Синди Кроуфорд актер пишет, что "любил и просто продолжал любить ее. Я думал, что мог бы умереть от любви и счастья".

Вэл Килмер и Синди Кроуфорд

А про Анджелину Джоли, с которой Килмер вместе снимался в исторической драме "Александр" про Александра Македонского, актер написал, что она "спасла его от одиночества" и "была самой серьезной и душевной из всех".

Килмер и Джоли

Но тяжелей всего он переживал разрыв с актрисой Дэрил Ханна. "Я все еще люблю Дэрил, когда мы расстались, я плакал каждый день в течении полугода", - признался Вэл в своей книге.

Вэл и Дэрил Ханна

Впрочем, когда актер потерял все свои деньги из-за неудачных инвестиций, жил в бунгало на пляже и попал в больницу с диагнозом "рак гортани", помогла ему именно его первая возлюбленная. Шер перевезла его в другой госпиталь и оплатила его лечение.

Вэл Килмер в наши дни/Фото: Daily Mail, People, Koko, NY Post

Впрочем, сейчас Вэл утверждает, что справиться с заболеванием ему помог Бог. "Я не исключаю чудесного исцеления - ведь рак излечился куда быстрее, чем предсказывали врачи", - рассказал актер в недавнем интервью.

Как ранее писал Фокус:

Книга мемуаров диджея Моби оказалась в центре скандала. Он подробно описал в опусе под названием "А потом все рухнуло" про свою наркотическую зависимость, про то свои проблемы с алкоголем, попытку самоубийства и свидания с известными женщинами. В частности упомянул, что имел романтические отношения с Натали Портман, когда ей было двадцать. Актриса все отрицает.