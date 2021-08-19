Искусственный интеллект вернул голос Вэлу Килмеру, потерянный из-за рака гортани (видео)

При помощи нового приложения актер теперь может общаться и сниматься в кино.

Британская компания Sonantic при помощи искусственного интеллекта вернула голос актеру Вэлу Килмеру, который потерял его из-за рака.

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Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Вэл Килмер стал популярным в 1980-х годах и успел сняться в десятках известных фильмов, таких как "Бэтмен Навсегда", "Топ Ган", "Двери", "Томбстон".

В 2015 году Килмеру провели трахеотомию — операцию, в ходе которой хирурги вскрыли трахею, удалили гланды и оставили отверстие-стому для дыхания. В результате знаменитость физически может говорить только при помощи специального прибора, искажающего звучание голоса.

Разработчики познакомились с актером во время работы над документальным фильмом "Вэл" от Amazon Prime. Sonantic использовала тысячи часов записи настоящего голоса Вэла Килмера, взятые в том числе из фильмов. С их помощью они обучили нейросеть озвучивать текст, как это бы сделал сам актер до операции. Всего было создано 40 разных моделей, и разработчики выбрали лучшую из них.

"Я благодарен всей команде Sonantic, которая мастерски восстановила мой голос. Способность к общению является основой нашего существования, как человеческих существ, и последствия рака горла затруднили понимание меня другими людьми. Возможность рассказать свою историю родным голосом — это особенный подарок", — отметил Вэл Кимбер в видео, которое призвано показать возможности ИИ.

По словам сооснователя Sonantic Джона Флинна, результат эксперимента растрогал сына актера, Джека, который услышал голос отца впервые за долгие годы. Сейчас специальное приложение позволяет Килмеру разговаривать своим воссозданным голосом в повседневной жизни, однако модель можно использовать и для работы в кино.

"Килмер может принимать участие в теле- или кинопроизводстве, требующем озвучивания или замещающих диалогов, которые будут созданы с помощью простого в использовании компьютерного приложения Sonantic. Он может лицензировать этот звук для различных продакшенов и студий", — объяснил Джон Флинн.

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