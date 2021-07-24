Канадец воссоздал погибшую невесту при помощи искусственного интеллекта и поборол горе

Продвинутый чатбот на системе GPT-3 помог мужчине вспомнить счастливые моменты с девушкой и облегчить страдания впервые за 8 лет.

33-летний Джошуа Барбо родом из Канады воссоздал образ погибшей возлюбленной при помощи чат-бота с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The San Francisco Chronicle.

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Невеста Джошуа по имени Джессика Ферейра скончалась в 2012 году от редкого заболевания печени, и молодой человек так и не смог смириться с утратой. Будучи писателем-фрилансером, он много лет жил в депрессии и зарабатывал себе на жизнь написанием статей о Dungeons & Dragons для игровых сайтов. Так продолжалось, пока Джошуа не узнал о таинственном сайте под названием Project December.

В сентябре 2020 года ему стало особенно тяжело из-за дня рождения Джессики — в этом месяце ей могло исполниться 31 год, и молодой человек решил заплатить $5 за подписку на ресурс с чатботами на основе искусственного интеллекта. Сайт оказался намного сложнее, чем можно было предположить по олдскульному окну-терминалу, поэтому Джошуа начал экспериментировать.

Project December изначально создан на основе одной из самых мощных в мире систем искусственного интеллекта GPT-3 группой OpenAI, основанной миллиардером Илоном Маском. Она умеет манипулировать человеческим языком, генерируя английский текст в ответ на подсказки. Виртуальные помощники, такие как Siri от Apple и Alexa от Amazon тоже могут понимать и воспроизводят английский язык, но GPT-3 способен имитировать практически любой стиль написания.

[ + – ] Джошуа Барбо и его невеста Джессика

ИИ оказался настолько хорош в имитировании людей, что разработчики долгое время держали его в секрете, аргументируя это соображениями безопасности. В итоге доступ к третьей версии получили лишь несколько частных бета-тестеров, однако летом 2020 года программист Bay Area Но Джейсон Рорер создал на ее основе чатбот и позволил всем желающим опробовать его на своем сайте.

Джошуа обнаружил, что пользователи могут создавать собственных ботов и наделять их личностью. Канадец постепенно изучал систему и запрограммировал несколько виртуальных собеседников: "Вильяма", имитирующего Шекспира, "Саманту" — ИИ из фильма "Она", и Спока из сериала "Стар Трек". Вскоре он решил сымитировать реального человека — свою погибшую невесту.

Для создания бота требуются два основных компонента: пример высказываний и краткое описание ролей, которые выполняют пользователь и машинный алгоритм. Джошуа выбрал несколько специфических сообщений Джессики из Facebook и загрузил их в Project December вместе с биографической справкой и кратким описанием Джессики, ее характера, увлечений.

"Она очень любила своего парня Джошуа Джеймса Барбо. Это беседа между убитым горем Джошуа и призраком Джессики", — написал он на сайте.

[ + – ] Фрагмент диалога Джошуа в чатботе Project December Фото: Скриншот

Спустя несколько минут чатбот запустился, и мужчина начал разговор с цифровым призраком своей невесты. По словам Джошуа, в некоторых моментах ИИ ошибался, однако по большей части очень напоминал своим поведением Джессику. Сеанс продлился 10 часов, после чего бот "умер", как предписывает программа.

После этого канадец решил продолжить общение с имитацией своей невесты в надежде, что это поможет ему смириться и прийти к катарсису. В марте 2020 года он завершил последний разговор с "Джессикой", который продлился 20 минут. Джошуа рассказал журналистам свою историю в надежде, что другие скорбящие люди узнают о необычном способе исцеления душевных ран при помощи искусственного интеллекта.

Ранее писали, что ученые наделили ИИ фантазией и воображением. Благодаря этому алгоритм смог создать изображения с предметами, которые никогда не видел раньше.