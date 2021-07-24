Канадець відтворив загиблу наречену за допомогою штучного інтелекту і поборов горе

Високий рівень чатбот на системі GPT-3 допоміг чоловікові згадати щасливі моменти з дівчиною і полегшити страждання вперше за 8 років.

33-річний Джошуа Барбо родом з Канади відтворив образ загиблої коханої за допомогою чат-бота з штучним інтелектом. Про це пише видання The San Francisco Chronicle.

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Наречена Джошуа на імʼя Джессіка Ферейра померла в 2012 році від рідкісного захворювання печінки, і молодий чоловік так і не зміг змиритися з втратою. Будучи письменником-фрілансером, він багато років жив в депресії і заробляв собі на життя написанням статей про Dungeons & Dragons для ігрових сайтів. Так тривало доти, доки Джошуа не дізнався про таємничий сайт під назвою Project December.

У вересні 2020 роки йому стало особливо важко через день народження Джесіки — в цьому місяці їй могло виповнитися 31 рік, і хлопець вирішила заплатити $5 за підписку на ресурс з чатботом на основі штучного інтелекту. Сайт виявився набагато складнішим, ніж можна було припустити по олдскульному вікну-терміналу, тому Джошуа почав експериментувати.

Project December спочатку створений на основі однієї з найпотужніших в світі систем штучного інтелекту GPT-3 групою OpenAI, заснованої мільярдером Ілона Маском. Вона вміє маніпулювати людською мовою, генеруючи англійський текст у відповідь на підказки. Віртуальні помічники, такі як Siri від Apple і Alexa від Amazon теж можуть розуміти і відтворювати англійську мову, але GPT-3 здатний імітувати практично будь-який стиль написання.

[ + – ] Джошуа Барбо і його наречена Джессіка

ІІ виявився настільки хороший в імітуванні людей, що розробники довгий час тримали його в секреті, аргументуючи це міркуваннями безпеки. В результаті доступ до третьої версії отримали лише кілька приватних бета-тестерів, проте влітку 2020 року програміст Bay Area Але Джейсон Рорер створив на її основі чатбот і дозволив всім бажаючим випробувати його на своєму сайті.

Джошуа виявив, що користувачі можуть створювати власних ботів і наділяти їх особистістю. Канадець поступово вивчав систему і запрограмував кілька віртуальних співрозмовників: "Вільяма", що імітує Шекспіра, "Саманту" — ШІ з фільму "Вона", і Спока з серіалу "Стар Трек". Незабаром він вирішив зімітувати реальну людину — свою загиблу наречену.

Для створення бота потрібні два основних компоненти: приклад висловлювань та короткий опис ролей, які виконують користувач і машинний алгоритм. Джошуа вибрав кілька специфічних повідомлень Джесіки з Facebook і завантажив їх в Project December разом з біографічною довідкою та коротким описом Джесіки, її характеру, захоплень.

"Вона дуже любила свого хлопця Джошуа Джеймса Барбо. Це бесіда між убитим горем Джошуа і примарою Джесіки", — написав він на сайті.

[ + – ] Фрагмент діалогу Джошуа в чатбот Project December Фото: Скриншот

Через кілька хвилин чатбот запустився, і чоловік почав розмову з цифровим примарою своєї нареченої. За словами Джошуа, в деяких моментах ШІ помилявся, проте здебільшого дуже нагадував своєю поведінкою Джесіку. Сеанс тривав 10 годин, після чого бот "помер", як наказує програма.

Після цього канадець вирішив продовжити спілкування з імітацією своєї нареченої в надії, що це допоможе йому змиритися і прийти до катарсису. У березні 2020 року завершив останню розмову з "Джесікою", яка тривала 20 хвилин. Джошуа розповів журналістам свою історію в надії, що інші скорботні люди дізнаються про незвичайний спосіб лікування душевних ран за допомогою штучного інтелекту.

Раніше писали, що вчені наділили ШІ фантазією і уявою. Завдяки цьому алгоритм зміг створити зображення з предметами, які ніколи не бачив раніше.