Нові можливості: учені наділили ШІ фантазією й уявою

Використовуючи метод "розплутування", нейромережа може розділяти і рекомбінувати характеристики об'єктів. Це допоможе у створенні ліків, системи автопілота для машин та інших проектах.

Учені із США навчили систему штучного інтелекту "уявляти" обʼєкти, які вона раніше ніколи не бачила.

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Детальніше про дослідження написав сайт Університету Південної Каліфорнії (USC).

Намагаючись уявити різні предмети або явища, людина викликає у своєму мозку ланцюжок активацій нейронів і уявляє якесь зображення, грунтуючись на вже наявному життєвому досвіді. Людині легко придумати обʼєкт з різними властивостями: розмірами, забарвленням, положенням тощо, навіть якщо раніше він ніколи не бачив такої комбінації. Але ось навіть просунута нейромережа не могла впоратися з таким завданням … до недавнього часу.

Команда з Каліфорнійського університету на чолі з професором компʼютерних наук Лоуреном Ітті вперше розробила ШІ-систему, яка продемонструвала здатність проявляти уяву, майже так само, як це роблять люди. Дослідники навчили нейромережу комбінувати різні характеристики для отримання нового зображення.

Одна з головних проблем полягала в тому, щоб змусити ШІ самостійно визначати ключові атрибути і переносити їх на різні обʼєкти, адже, як правило, нейромережі виділяють у зразках пікселі, а не окремі властивості. Для цього вчені використовували метод, який називають "розплутуванням". Він застосовується для створення діпфейків, коли обличчя людини і рухи її тіла переносяться на іншу, але зберігають вихідну анімацію — у результаті виходять нові відео і картинки. За цим же принципом автори завантажили в систему групу зразків з 1,56 млн зображень, а не по одному за раз, як це зазвичай роблять при створенні нейромереж.

[ + – ] Зображення, надані нейромережею [ + – ] Нейромережа змінила фон [ + – ] Нейромережа змінила положення об'єктів

"Візьмемо як приклад фільм "Трансформери". Зображення може містити щось схоже на автомобіль Мегатрон, у ролі основного обʼєкта, колір жовтого автомобіля Бамблбі в ролі додаткового обʼєкта і Таймс-сквер у Нью-Йорку як фон. У результаті ШІ видасть такий результат: по Таймс-сквер їде автомобіль-Мегатрон кольору Бамблбі. Цікаво, що система розпізнає всі ці обʼєкти, незважаючи на те, що побачила їх уперше", — пояснив один з провідних авторів проекту Юньхан Ге.

Американські розробники стверджують, що їхня нейромережа сумісна майже з будь-якими даними або знаннями і може розширити можливості додатків. Наприклад, розділити інформацію, повʼязану з національністю і статтю людей, або рекомбінувати властивості препаратів для створення нових ліків.

"Технологія глибокого навчання вже продемонструвала неперевершену продуктивність і перспективність у багатьох галузях, але часто вона лише поверхово імітувала те, що ми називаємо фантазією, — без глибокого аналізу окремих атрибутів, які роблять кожен обʼєкт унікальним", — зазначив професор Ітті. "Новий підхід, який ми назвали "розплутуванням" уперше по-справжньому розкрив потенціал ШІ-систем, наблизивши їх до людського розуміння світу".

Раніше вчені навчили ШІ передбачати розвиток агресивного раку грудей. Машинний алгоритм, розроблений у Данії, автоматично аналізує тканини пацієнтів, знаходить біомаркери і дає прогноз появи пухлин третього негативного підтипу. На основі цих даних медики зможуть призначати найбільш ефективне лікування.